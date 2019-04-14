自由廣場》蔡總統三招爭取挺賴派支持

◎ 沉思

蔡英文以總統的高度，可以化大事為小事：

一、她應該為至今施政不盡理想道歉，司法、國安急需改進，讓國人對她有再連任四年的期待。

二、她應該尊重、感謝賴清德是可敬的對手，視他的挑戰為提醒、棒喝，才能感動挺賴派，有朝一日也能支持她。

三、她老實承認自己的民調不理想，希望國人給她多一些時間認識她、瞭解她的理念，謙卑的努力尋求支持，衝高民調。

道歉、感謝與祈求才能說到人心坎。 如此，團結立刻成形，大家正面競爭，把餅做大，各自努力，發揮1+1≥2的效果，兩人帶領全國，對抗中國的暴行與侵略。

但若是︰一、 她繼續堅持自己走在對的路上，自我感覺良好。

二、她繼續強調賴清德是任職最久的行政院長（其實賴清德早就提出辭職，如果不是為了等候立法院通過預算審查，他就不是最久的了），讓挺英派在各種影射下，批評賴清德忘恩負義，老說他是騙人、突襲的參選者（今年立委輔選讓他對民間的轉向心寒心驚，才決心出來力挽狂瀾。國人豈可高興低空勝選？大難臨頭啊），以及沽名釣譽的政治野心家（先卡位，擋其他人氣超旺的縣市長云云）。

三、她繼續理直氣壯高調講大道理，合理化自己的連任之路，而無視廣大民眾在去年縣市長敗選的反彈，只在同溫層取暖。難道大家等著明年一月十一日鞠躬道歉準備下台？

如此，團結崩潰，兩方底下互槓互相毀滅，正是1-1=0，人心浮動不安，舉國焦慮，中國笑開懷！切記，團結不是呼喊出來的，是要做出來的。主政者擁有龐大的資源，更該放下身段對待自己人自己黨，而高聲去嗆服膺中國共產黨的中國國民黨人。

共和黨黨內高民調的美國總統川普已宣布要競選總統連任，共和黨全國委員會一月也象徵性同意他申請競選連任，但因為同黨前麻州州長Bill Weld二月表態要挑戰大位，共和黨大會仍得一一安排每州的初選。民主如美國，有現任優先嗎？

居高位者如蔡英文，請再三慎思！

（作者從事翻譯，台北市民）

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