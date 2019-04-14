自由廣場》「一國兩制」在宜蘭

◎ 朱達明

「中國和平統一促進會」原訂十三日在台中市辦「和平統一融合發展論壇」及遊行，一度傳出將出動警車，被懷疑是替促統活動開道，但台中警方否認有這回事。而在各界的反統戰聲浪之下，加上預計要發表演說的中國學者李毅遭遣返，統促會終於取消遊行。其實不只在台中，促統活動在全台各地已慢慢深耕，比如在筆者所居住的宜蘭，多年來「一國兩制」早就讓藍營趨之若鶩。

二○一一年統派團體「台灣一國兩制研究協會」在宜蘭成立辦事處，前國民黨三星鄉長林永爍擔任該會主任，時任羅東鎮長的林姿妙等鄉鎮長民代都出席該活動，與會者當時還上台發言表示，「兩岸從一家親的感情發展到和平統一是水到渠成」。

到了二○一二年馬英九連任總統後，根據經濟日報報導，該協會十一月十三日在宜蘭舉行研討會，包括「前宜蘭縣縣長呂國華、羅東鎮鎮長林姿妙、蘇澳鎮長林騰煌和李志鏞、林棋山、陳正男、陳金麟等縣議員」皆出席，在呂國華主政時代曾擔任副縣長的林信華還發表專題演講，為經濟促統背書，在主辦單位一國兩制目的下，這些人統統陷入一中框架。

去年宜蘭縣長選舉林姿妙當選，而林信華以無黨籍參選也得兩萬多票，加上鄉鎮長和縣議員，響應一國兩制活動的上述藍營人士紛紛當選，一國兩制派持續壯大。林姿妙縣長即將出訪中國，她日前被問到什麼是九二共識時答不出來，竟稱「我們就是認為九二共識可以說是要拚經濟、交朋友，讓大家過著較好的生活，就是這樣子」。今年初中國國家主席已表明九二共識就是一國兩制，宜蘭人對這種「一國兩制之宜蘭進行式 」，怎能不憂心？

明年立委選舉，曾出席一國兩制研究協會活動的前縣長呂國華有意參選，但遺憾的是，宜蘭綠營初選，筆者至今只看到現任宜蘭立委曾提出反一國兩制主張。守護台灣，拒絕統戰，宜蘭這席非常重要。

（作者為宜蘭縣民 ）

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