自由廣場》Public Money Public Code 台鐵APP原始碼應公開

◎ 翁佳驥

拜讀十一日自由廣場莊以楷先生投書「台鐵APP原始碼，豈能公開」，我們認為或許許多人並不瞭解歐洲自由軟體基金會在二○一七年發起的Public Money Public Code活動（PMPC）的訴求與開放源碼授權的意義與好處，因此再次為文說明。

莊先生指出，程式源碼可說是軟體開發者的命脈，怎可輕易公開？這說穿了就是我們自古以來所謂的「獨家秘方」，也正是過去三十年來商業專有授權軟體的思維。然而，大家可以共同思考一個問題：微軟在近三十年前的反托拉斯法訴訟中將自由軟體作業系統Linux視為「競爭對手」；但三十年後，根據外國媒體 《fortune》去年的報導，微軟已改變方向，開始接納開放原始碼。

以筆者近年來常參與的、目前國發會全力推動的「開放文件格式 」ODF政策與其相關的自由軟體LibreOffice為例，在歐美國家有不少軟體商是以LibreOffice服務營利，同時自己修改的程式碼會貢獻回上游的公司。這些公司擔心程式碼公開後自己就失去優勢了嗎？實際上並不會。因為即使把上百萬的程式碼放在大家面前，其中的領域知識並不是看看程式源碼就能輕易理解的。以此，我們要再次強調PMPC的主張：只要是以公務機關的經費，為公務機關提供對內外服務之需要所開發的軟體系統，就必須以自由暨開源軟體授權釋出。

這也就是說，經費是來自公共的，其所做的軟體就必須是公共所共同擁有的。因為是公共財，因此開發成果可以被其他單位再次利用，節省更多不必要的重複開發等相關預算費用。如此一來，每個公務機關在有相似的運用時，就不需要每次都得從頭重新設計相關的應用程式或模組。 而且，由於其他單位甚至民間引用其全部或部份原始碼時，必須依照開源授權之規定，將原始開發者的貢獻歷程保留下來，原開發團隊的功勞不可能也不會被抹滅。

（作者為中華民國軟體自由協會常務理事）

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