自由廣場》不是韓流，是膨風

◎ 李明良

此次韓市長造訪美國哈佛大學「費正清中心」，該中心「台灣研究小組」召集人戈迪溫表示，是韓先表達造訪，哈佛才邀約，並依韓意願，讓他與哈佛社區的與會者進行閉門討論，且邀約文件寫的是「閉門座談」，而非「公開演講」，但韓行前向國人宣布是要到哈佛大學發表演講的，之後被中國民運人士王丹質疑是韓自行放話，只是「閉門座談」哪是「演講」？高市府新聞局長王淺秋回諷王丹是「井底之蛙」，韓市長也嗆王丹：無聊，少關心台灣的事。王丹則酸韓：國台辦對台灣說三道四，韓國瑜怎麼不去嗆國台辦少管台灣 ？

邀約文件明明寫的是「閉門座談」卻硬說是「公開演講」，這就給人有膨風感覺，但類似這種膨風事件，並非首件，去年韓國瑜就任高雄市長前，自爆國際影壇巨星、美國前加州州長「阿諾」今年三月要來台為高雄拚觀光，而觀光局長潘恆旭也說「阿諾」原則已同意，細節待洽，讓國人感覺這位韓市長還真有辦法，但卻跳票了，原因高市府說是考量經費與接待規模，再加上韓市長行程滿，這說得通嗎？「阿諾」既受邀來台為高雄拚觀光，韓市長身為主人，再怎麼忙也都要排除來接見貴客，豈能以行程滿當理由說阿諾無法來台？這不禁讓人質疑「阿諾」到底有沒有真正接受邀約？還是只是韓市府在膨風製造聲量？否則邀人來又放人鴿子，盡失國際禮儀！

再看看韓市長競選期間開出多少「膨風」政見：挖石油、開賭場、賽馬場、愛情摩天輪、高雄夢幻大機場、十年人口五百萬、低價醫療、迪士尼樂園，洋洋灑灑，有哪些項目韓四年市長任內可以兌現的？說是「膨風」政見，應不為過！

韓市長上任以來，為實現他的「貨出去、人進來、發大財」政見，風塵僕僕，頻頻出訪，二月出訪馬來西亞，與大馬「糧食進出口總商會」達成採購一億元的協議；與新加坡超市簽約三年，說可幫高雄農產品銷售三千萬元；三月再訪港、澳、中簽訂五十三億元農產品ＭＯＵ訂單，但先別高興，這些訂單都還只是懸在半空中，看得到不一定能吃得到，必須待「貨真出、錢入袋、真賺錢、才發財」，否則那也只是「膨風」訂單而已！

（作者為民營企業退職勞工 ）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/