自由廣場》韓國瑜的兩岸政策是「黑洞」

◎ 游森琳

韓國瑜十二日在美國哈佛大學座談會中批評蔡英文總統不願承認九二共識，「兩岸政策空洞」；我想請韓國瑜翻翻蔡英文的兩岸白皮書，內容有詳細敘述兩岸政策，蔡總統過去也曾提出「承諾不會改變、善意不會改變、不會在壓力下屈服，更不會走回對抗的老路」的新四不主義，對中國充滿善意，但即使送出善意的橄欖枝，中國國家主席習近平還是正眼都不看一眼，他在今年初還定調「兩岸同屬一中，九二共識就是一國兩制，不排除武力統一台灣」，變本加厲文攻武嚇！

韓國瑜口口聲聲「經濟一百分，政治零分」，但當上高雄市長之後卻「呷碗內看碗外」，在高雄市政還未上軌道，對高雄市民的承諾都還沒兌現時，就屢屢出國拚政治，把自己當成國家元首一樣，出訪拚外交，難怪高雄市民由失望變成憤怒，大喊「韓國瑜還我錢來！」

與其說蔡英文「兩岸政策空洞」，那麼韓國瑜的兩岸政策就是「黑洞」，他去港、澳、中國訪問，與負責統戰的中聯辦與國台辦密室會談，不公開媒體採訪，難道韓國瑜在密室內和中聯辦等人「表忠、輸誠」嗎？難道韓國瑜在密室內和中聯辦等人簽署「接受一國兩制」的ＭＯＵ嗎？難道要蔡英文無條件接受習近平的「一國兩制」才是「正確的兩岸政策」嗎？

「一國兩制」是香港人的噩夢，如果台灣「接受一國兩制」，第二天遍地插滿五星旗，台灣立即變成今日的香港！台灣好不容易得來的自由、民主一夕之間化為烏有！難怪韓國瑜訪港時，香港媒體頭版刊出「韓國瑜出賣了台灣」！而美國媒體《華盛頓自由燈塔》也點明韓國瑜和柯文哲並列「危險親中的候選人！」

（作者為台灣活力旺企業協會理事，宜蘭縣民）

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