自由廣場》外交老兵談民進黨

如果對手是游盈隆，初選還會延嗎？

◎ 劉溪泉

二○一六年一月蔡英文主席領導民進黨贏得總統和國會大選後，她以「謙卑、謙卑、再謙卑」諄諄告誡民進黨黨公職人員和支持者。三年來的完全執政，一般民眾的感覺是，民進黨黨公職人員展現了「傲慢、傲慢、更傲慢。」

去年十一月九合一地方選舉的挫敗，非但沒有激發民進黨的自我反省，仍然陶醉在完全執政的迷惘中而不能自拔，所以日前「協調小組」和「中央執行委員會」悍然通過總統初選延期一個多月，讓一方參賽者措手不及，破壞制度，莫此為甚！

延期的理由是，當初中執會「誤判」登記者應只有一人，這是預設立場，所以把初選時程壓縮在二十天內，如今賴清德「突然」登記，必須延長初選。

試問，如果登記參選人是游盈隆教授，而不是賴清德，初選會延期嗎？

民進黨諸公請謹記，民進黨是台灣人民的政黨，民主先輩們以汗水、血淚、自由和生命灌溉而成的政黨，三十餘年來正如青壯的果樹，結實纍纍，綠蔭蔽天，人人得以摘食，但絕不允許任何人為爭奪果實而斷根殘枝，終至摧毀而黨亡。

台灣人，大家嚴厲監督民進黨。

（作者曾任駐丹麥代表）

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