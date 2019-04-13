自由廣場》民進黨「國民黨化」，不是笑話

◎ 吳嘉恩

去年底，民進黨地方選舉大敗，之後二○一九年的幾場立委補選，雖然維持住帳面上的國會席次，但國民黨也在綠營獲勝的選區中，得票率大幅成長，所以贏不是真的贏，輸不是真的輸。四年前開始傳言民進黨內部正在「國民黨化」，當時看起來或許是笑話，但對照如今是否一一對應，我想民眾們很清楚。

從前的民進黨是社會改革的希望，民主前輩用生命和血，架構台灣前進的基石。曾幾何時，當年反對專制極權的槍口，竟轉向自己的同志，黨內互打，殺到刀刀見骨。舉例來說，近期為爭取台南市第一選區立委提名，曾擔任過副市長的參選人，質疑競爭對手濫用行政資源，而地方黨部主委媒體群組也傳出公開批判同黨總統。或許我們這代年輕人沒經過二二八和野百合，但太陽花的經驗可是歷歷在目，四年前有人諷刺換柱事件，四年後如何？大家可以各自解讀。基隆市長林右昌在代理民進黨主席時期曾說過一句話，讓我至今記憶猶新︰「台灣人民已經不欠民進黨，以後民進黨不要再去提過去對台灣民主的貢獻，民進黨要靠對未來台灣的貢獻，來爭取台灣人民的支持與認同」。

對於全民調的初選方式，筆者非常有意見，因為現在有多少年輕人真的會在家裡接電話？據二○一八年統計，二十至四十歲的民眾有三十％左右家中沒有電話，總體平均近一成七家裡沒有電話，現行各政黨的初選民調制度是否故意忽略年輕人？是否因為年輕人無法接到民調電話，所以無法顯示所謂的支持度，因此在「民調市場考量」下，主要政黨都不提出讓青年有感的牛肉政策？不過，或許這也是好事吧，因為這些看不到的「黑數」，滋潤了第三勢力的興起，一九八○至九○後出生的世代，逐漸成為國家運轉輪軸時，會有新的政治選擇出現，若要維持民主進步的大旗幟，請儘快扭轉選舉思維吧！

有些綜藝咖包裝成政治明星，過沒多久或許就被看破，陳年老品牌的政黨，若沒有積極創新和換血，很快也會沒有市場競爭力，年輕一代現在要的不只是美好的藍圖，而是真正能吃飽，有希望和未來，務實的政策和實踐，請各位總統參選人們開始提出政策吧！

（作者為成大研究生協會主任委員，台南市民）

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