自由廣場》這兩個人…

◎ 王國論

國民黨吳敦義主席，到底自己選不選，十日終於被逼出答案，但說話卻是吞吞吐吐，連「萬分之一」亦不可得，真是好生不願意，到底該不該去香港砸「鐵板神算」的招牌，吳主席該考慮。

另一個黨中央，遊戲規則亦如兒戲，幹嘛如此費事？小英不是不畏戰！全台灣人都快吐血，中執委卻可全部無異議通過。這得票率，比習大大的九十九％還漂亮；跟早年老Ｋ黨的「全部起立鼓掌」通過相同。

其實可以更簡單，你看電影神鬼戰士，羅素．克洛演的主角就被圍起來「放血」再給戰，何須縛手縛腳，小英亦不用畏戰。而這樣搞，會不會丟人現眼？倒是無足掛慮，神鬼戰士不就是光天化日，在眾目睽睽下搬演！

除非背後真的有隻手在操弄，否則這個幫派，真的有個「尚黑中央」。一再放任修改有利於己的規則、時程，卻恥言「尊重」，是嫌對手被「放血」還不夠嗎？

這兩個幫派的要人，搞成今天的醜態百出，有一個共同點，那就是都因看到自己民調低，一一二四選贏的，跟選輸的民調都低，這倒奇怪，足證醜態源自心態—都想做大官！

兩個人都想做大官，都肖想選總統，包裝的口號是為台灣二三○○萬人，但台灣人卻不甩，民調低是答案。

尚黑中央的這一群幫閒，只顧著一己利益，迴護這盆溫室的花朵，不給戰，這不正落入先前「空心菜」之譏嗎？「特首」或許可用協調的，可用喬的，但台灣的總統除了選戰，還是選戰！

好似台灣民間的野台戲，鋼管女郎在上邊賣力的耍舞，主持人亦喊得漫天價響，但台下觀眾沒一隻。這時，如果還耍嘴皮「民調是死的」，那這戲就是農曆七月墓仔埔普渡—見鬼。

初選的大戲鑼鼓正喧天，既然要參加初選，怎可能退選？協調甚麼？就拿黨來陪葬吧，期程也許可以延到年底，反正要陪葬鮮貨好些。

至於無法起死回生的民調，就有請茅山道士來超渡了！（作者為律師，高雄市民）

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