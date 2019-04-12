自由廣場》他時薪35942元，盧市長該給個交代

◎ 陳和文

台中市議會民進黨團總召李天生十日質疑，彰化縣新科立委柯呈枋一月廿一日應聘任職台中市政府參事，但只上半天班就請假回彰化競選，之後陸續辦理休假、事假及國旅卡休假，當選後即辦離職，共任職卅七天，領了人民納稅錢十四萬三七六六元，因此呼籲柯捐出給弱勢團體，減少罵名。柯表示，當時雖是公務員身分，但跟一般勞工休假、請假一樣，一切依法辦理，並無特別，希望政治口水到此為止。

上班半天的參事，暫且不說可能要拜會市長及一級首長，耗費不少時間，四個小時能做什麼對市政或市民有貢獻的事情？市府有必要公布柯上班的實質內容及效益，否則以十四萬三七六六元薪水折算，時薪高達三萬五九四二元，值得嗎？對得起全體市民嗎？如果還要堅持把顯不相當的對價放入自己口袋，請問柯立委花得安心嗎？這樣的貪小便宜，如何服務民眾，為法案及政府預算把關？議員要求捐出做公益，給台階下，何錯之有！

（作者從事公職，新北市民）

柯呈枋半天領14萬，小助理要做半年

◎ 莊岳霖

當一個市府行政助理月領二三六六八元最低基本工資，請事病假要扣薪水，遲到早退依規扣假或扣薪，市府依規一分一毫錙銖必較，行政助理出賣勞力所得有限仍然在工作崗位孜孜不倦打拚。同為市府員工的立委柯呈枋，出任台中市政府參事，今年一月廿一日到職，但當天下午就請假返回彰化競選立委，實際上班只有半天，卻領取台中市民納稅錢十四萬三七六六元，上「半天」班領取同為市府員工行政助理「半年」薪水，這半年行政助理可是要提心弔膽不准出任何狀況，不准請事病假，必須「做好做滿」半年又二天二小時才值出任台中市政府參事柯呈枋上「半天」薪水。筆者忝為市府臨時工一員，認為國家財政不是困窘，而是支配不公，希臘財政危機值得借鏡，希臘不是國庫沒錢，而是「賊」太多，被太多福利拖垮，如退休公務員依然支領高額退俸享有諸多社會福利，拖垮財政，市府參事工作半天領行政助理半年薪，合法但不合情理，相對行政助理支薪剝奪感不對稱，相當不公平。

（作者為外包派遣工，彰化人，現居台中）

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