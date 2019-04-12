社論》台灣需要有品質的觀光事業，不要「統一經濟學」

表態參選二○二○總統大位的前中國國民黨主席朱立倫，在臉書直播發表若當選總統，將以國家整體戰略產業的高度發展觀光，衝刺二○二五年台灣國際觀光客達到二千萬人次。朱前主席的「宏大」計畫，幾乎可以與韓國瑜市長要高雄人口十年拚五百萬人的「豪人豪語」互為輝映，凸顯出兩位對台灣地理欠缺常識，這或許與過去中國國民黨「愚民教育」有關，不能全怪他們，但要做為國家領導人，的確令人擔憂。

當然在極端情況下「韓夢」是可以達成的，即年接納中國移民二十五萬人就可以達成，「朱夢」也一樣可以引進年一千四百萬陸客就可達二千萬人次。問題是後果將如何？

朱前主席說，日本二○一三年觀光客約一一○○萬人（正確數一○三六萬人）成長到二○二○年約四千萬人次，因日本國土有三十七．七萬平方公里，人口一億二七○○萬人，等於日本每一平方公里接納觀光客為八十二．七人，以人口言日本人每四．○七人接納一位觀光客。

台灣二○一八年觀光客為一一○六萬人次，因台灣土地面積只有三．六萬平方公里，人口二三○○萬人，等於每一平方公里接納的觀光人數去年就已達三○七人次，為日本之三．七倍，以人口言台灣每二．○七人就要接納一位觀光客，接納密度為日本的二倍，這樣台灣還需要「拚」人次嗎？

台灣的觀光密度亦比韓國高，去年韓國每一平方公里接納的觀光客為一五三人，連台灣的二分之一都不到，以人口言，每三．三五人接納一位觀光客，亦即台灣每位人口接納的外國觀光客為韓國的一．六倍。換言之，韓國的觀光客加倍，其密度才會趕上我國的觀光密度。但值得注意的是觀光事業雖然落後，韓國經濟二○○○年後的成長卻優於台灣，或許這與韓國把勞力資源、資金、人才較多移轉到創造更高產值的產業有關。

老實說，觀光事業是國家的點綴性產業，基本上是文化事業，是經國際交流促進雙方文化之了解與互融，非以賺錢為唯一目的。此次日本政府二○二○年拚四千萬人次觀光是針對二○二○年奧運在東京的一種特定活動。事實上日本因日圓貶值觀光客大增，正為伴隨而來的「觀光公害」大傷腦筋。據說，京都知名景點「清水寺」的居酒屋，受不了外國觀光客的脫軌行徑，以「預約已滿」來拒絕外國人，東山區祇園亦因觀光客太擠，為了安全連續兩年停辦「祇園白川櫻點燈」活動。據統計，日本國內觀光影響所及，有年減之趨勢，與持續增加的外國觀光客形成了對比。日本是前車之鑑，我國的觀光政策，亦應以文化建設為主，拚人次倒也不必。

朱立倫前主席主張為衝刺觀光客二千萬人次，承諾要讓台鐵往返花東「假日夠返鄉，平日拚觀光」，高度投入資源解決台鐵東部運量問題。我們贊成提高台鐵東部運量以發展東部，但發展東部不盡然與國際觀光連結，尤其「假日夠返鄉，平日拚觀光」是高度的政治語言，試問假日就無觀光客嗎？質言之，「朱夢」也是，「韓夢」也一樣，他們的經建思維永遠是以中國為核心，拚經濟就是拚兩岸，若不是對將來的終統鋪路，就不足以引發他們的興趣與熱情。韓氏的「貨出去，人進來」所指的出去，三個月的施政已證明是賣水果到中國，人進來也是要中國人來高雄買房。朱氏的「拚觀光客二千萬人」的「拚」的對象是誰，明眼人都知道。此種經濟思維，可以一概稱為「統一經濟學」，其目的與結果都是為了「祖國之統一」，而他們腦中的祖國卻是一個舉世罕有的數位專制國家，人民的一舉一動已在中央的數位科技完全控制下，無現金社會更進一步加強了獨裁專制的威力。國人尤須張開眼睛，洞察他們的「假言假語」，不為所迷。

台灣不是英語國家亦無如中國有十四億人口市場，是以先天上有所制約，但台灣有優秀的人才，善於製造，如半導體、5G等科技產業都是強項，「自主性」很強，是我方經建應有的主要方向，而非看人臉色的觀光事業，如此，台灣的經濟方能永續發展，保持得來不易的民主自由社會。

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