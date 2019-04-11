社論》許章潤、樓繼偉與習近平

中國知名法學家許章潤近日因發表文章暢談自由法治，批判習近平，遭到校方停職並接受調查，引發中國與國際學界的關切及聲援。此外，一向敢言著稱的中國前財政部長樓繼偉，最近接受媒體訪問時嚴詞批評「中國製造2025」戰略之不當，不應提出，並稱該計畫說得很多，做得很少，是浪費公款，以致其之社保基金理事長位置也遭到免職。這兩個案例充分顯露言論緊縮的中國，在習近平主政且權勢日隆之後，批判的自由與空間完全消失。

許章潤與樓繼偉：一位是秉持良知論政的公共知識份子，一位是擔任官職的體制內的改革派，雖然處境與際遇不可同日而語，但皆延續傳統知識份子的使命感，勇於向當局直諫，值得稱頌。中國號稱五千年的歷史，儘管朝代浮沉，本質上卻不脫以皇權為核心的專制統治，且愈接近現代，集權則愈加嚴密。因此，春秋戰國時期百花齊放、百家齊鳴的開放盛世，隨著朝代之循環而不復重見。然而，無論歷史形勢如何險峻，在幽微黯淡的世局之中，總有知識份子、忠良之士挺身而出，或為民伸張正義，或勸諫昏庸的君王，成為一種光榮的傳統，更是歷史暗夜中的希望所在。

其實，近年許章潤發表的文章與公開演講，一再申論「自由平等」、「法治人權」、「寬容開放」等價值是中國近代歷史的主旋律，而中國近年的「紅色帝國」形象則阻礙中國的現代進程。尤有甚者，對時政的批判砲火猛烈，去年在習近平廢除國家主席任期制之後發表的〈我們當下的恐懼與期待〉，提出時下中國人對「再度閉關鎖國」與「極權政治全面回歸」等八大擔憂，斥責中共極權政治回歸，及習近平大搞造神運動與個人崇拜，並要求平反「六四」，再度修憲以恢復國家主席任期制度等，在在打中集權統治的要害，乃成為中共當局必欲除之的眼中釘。另外，樓繼偉反對「中國製造2025」的言論，雖是對公共政策之批判，並非反對中共極權統治，抑或質疑習近平的個人威權，係屬體制內改革範疇。因此，由許、樓兩人之「被辭職」，可見無論何種層次的批判言論，均無法見容於中共當局，習近平專制集權之嚴密，不僅為中國歷史未見，更是人類文明發展之恥。

事實上，在中國歷史之中，並不乏批判權力者的悲壯案例，但是，由皇權為主的朝代循環到一黨專政的中共當政，統治羅網由疏而密，中共甚至依賴高科技、人工智慧與網路進步之助，建構出數位獨裁統治模式，全面監控人民的言行與思想，可謂西方人之老大哥無所不在的「一九八四」預言，及中國古人「無所逃於天地之間」的夢魘，真正在人世間出現了。而今，習近平成為毛澤東之後第二個強人，其實是逆潮流之舉，原本在毛澤東去世後，曾受鬥爭之苦的中共領導階層，有感於毛氏以個人的絕對權威發動包括文革在內的多次政治運動，不僅害死數千萬中國人，更造成中國建設千瘡百孔、百廢待興的困局，因此鄧小平復出後，乃將一黨專政的權力結構加上「集體領導」、「任期制」的機制，在此基礎上啟動改革開放。不料，到了習近平時代，藉著打貪樹立個人權威，不但使其成為「核心」致而集體領導名存實亡，更藉修憲之名廢除國家主席任期制，導致接班人制蕩然無存，且透過造神運動使個人置於權位頂峰，集黨權、軍權與政權於一身，乃成為毛澤東之後現代共產中國第一個皇帝。而許、樓等人的批判，乃是批逆鱗之忤逆行為，自然而然就站到了習皇帝的對立面，成為被打壓的對象。

習近平欲打造個人威權，除了耍弄權術，進行權力鬥爭鏟除異己，更需要提出宏大的歷史使命，做為正當性支柱。對於習近平而言，最重要的正當性訴求乃是實現「中華民族偉大復興」的中國夢，而推動此一歷史使命的最大動力便是民族主義與愛國主義，其重要物質基礎之一，則是「中國製造2025」。總之，許章潤揭開習近平帝王夢之真面目，以及樓繼偉之嚴批「中國製造2025」浪費公帑，導致習皇帝顏面無光、惱羞成怒，彼等淪為殺雞儆猴的祭品，也就成了必然結局。

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