自由廣場》空屋（店）稅是假議題

◎ 李基勝

報載，最近臺北市東區商圈許多老店因租金太高而相繼關門。且房東寧願閒置，也不降租。柯市長及部分輿論乃主張課徵「空屋（店）稅」。但另有輿論以為，這樣會讓商圈更沒落。

然而《房屋稅條例》並無得據以課徵空屋（店）稅之明文規定。儘管財政部，台財稅字第七五七五○八八號（一九八六年）函釋略謂：非住家用（包括營業用與非營業用）的空置房屋，一律按非住家非營業用稅率課徵房屋稅。顯然空屋（店）稅不得超過現行營業用之最高稅率。

地方政府或公所固得依據《地方稅法通則》開徵特別稅課或臨時稅課；但其計徵基礎難以重新建構（第三條）。就現行房屋稅加徵最簡便，然超過三成之限制（第四條），或有爭議，而難落實。若僅就實質稅率已偏低的房屋稅再加三成，增幅有限，難見成效。況且該通則係為充裕地方自治財源為目的而制定，未必得作為空屋（店）稅之課徵依據。

綜上所見，對於空置房屋未必能依照現行法加稅；縱能加稅，其效果也甚有限，遑論其對商圈之影響。

（作者為公務員，新北市民）

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