自由廣場》談民進黨延後初選

對小英比較公平

◎ 林正二

在國民黨未出現人選及柯文哲未表明是否參選前，民進黨確實不宜匆忙推出總統侯選人。初選延長一個月，對小英比較公平，縱使輸了，支持者也比較不會反彈，有利於整合團結。

由於小英總統宣佈連任前，各派系及賴前院長均表示支持，民進黨才未提現任優先，且簡化總統提名時程為二十幾天。未料賴卻突然登記參選，出乎各界意料。既然情況已變，當時的權宜規定是否適用，民進黨當然有權利重新討論。

（作者為退休駐美外交人員，新竹市民）

打了支持者一巴掌

◎ 宋醇誼

民進黨延後總統初選時程，我看了各相關新聞網站的留言，罵的人比支持的人多很多。我認為這是當然。因為民進黨中執會這個決定，讓支持者頓失光環—原先自認為比國民黨初選來得民主、進步的光環！其實這幾天很多讀者投書都提到，蔡英文與賴清德都是不錯人選，誰出線就支持誰，但務必要謹守程序，不要破壞遊戲規則。延後初選時程「表面上」也許還不算破壞規則，但是已經足夠讓藍營支持者拿來恥笑綠營支持者說「你們還不是一樣爛！」民進黨打了支持者這一巴掌，老實說，恐怕比「破壞團結」還來得後果嚴重吧！

（作者任職金融服務業，新北市民）

◎ 徐嘉欣

民進中執會決議延後總統初選時程，讓人懷疑這還是「民主進步」黨嗎？民進黨向來以民主自居，怎麼在總統初選上如此扭捏？如今決議延期，難免給人想像的空間，而且拖得愈久，問題只會愈多，製造更大的裂痕，真的有助於「團結」嗎？

（作者為高中教師，高雄市民）

對大局沒甚麼影響

◎ 張惠和

民進黨敲定延後總統初選民調作業，個人認為尚稱允當，畢竟初選的目的是為了贏得大選，第一次延後一星期是因為蔡總統出國拚外交，這一次延後是為了繼續進行協調作業，延後一個多月應該對大局沒甚麼影響，而且立委初選作業先行，也相當合理。再說，也可以打亂國民黨的布局。然而，期待民進黨中央能盡速研議，千萬不要再拖，以免影響政黨整體形象。

（作者為退休公務人員，新北市民）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/