社論》鼓勵匯回與善用海外資金

在美中貿易戰的談判聲中，全球供應鏈顯現重組跡象，企業在評估斷鏈、接鏈的成本效益與風險後，悄悄地調整了布局；當世界工廠開始位移，人員、資金勢必相應流動。爭取海外資金回台，既加速台商直接投資的效果，也有助發揮金融產業發展的外溢經濟效益；過去逐利而去的人或錢，今日既然因不同理由回來，在管理海外匯回資金時，也應力求彈性及可信賴性，以發揮法規聚寶的效應。

「海外資金匯回管理運用及課稅條例」經行政立法協調會報討論，預計明日（四月十一日）送行政院會審查，有望由立法院在五月底前完成三讀。根據該條例草案，海外資金匯回將先進專戶管理，並提供優惠稅率，在通過實施第一年匯回的稅率是八％，第二年為十％，若完成實質投資，則稅率減半，第一、二年分別減至四％、五％；若未依規定利用，則補回至廿％的稅率。另外，專戶資金僅有五％可自由使用，且不得購買不動產，最高廿五％可做金融投資；其餘至少有七十％要進行實質投資，希望鼓勵資金儘早匯回，並投入實體經濟。

這一法規的訂定，未必使停泊海外的資金因此全數匯回，對台商回台投資卻有急迫性，將資金由國外移轉至國內直接投資於廠房設備，也是最無爭議的部分。不過，除了實質投資外，即使只吸引不知飄散在何處的國人資金回台，也有一定的意義與價值；一方面可將幽靈資金納入金融體系內，另外，也提供金融市場及金融產業新的機會。

資金移動對金融市場有直接影響。目前外資累計匯入投資國內股市的淨額約二千億美元，折合新台幣六兆元左右，若以股票市值計算達十三兆餘元，約占我國總市值的四成，但去年外資僅淨匯出百億美元左右，就使股市維持最長的萬點行情跌破，市場一片悲觀。外界估計台商在海外資金大概有十兆元的規模，若有三成匯回，就有三兆元，若以三十％可進行金融投資計算，等於是新台幣九千億元左右，約相當於三百億美元，足以造成資本市場的大幅波動。

在匯回資金利用的過程中，不管是金融投資、實質投資，都會使用到金融業的服務，形成新的商機，也將使業者有機會擴大規模，並提高設計商品的誘因，相較於資金停泊國外為他人所用或閒置不知去向，引資金回台自有經濟上的效益。

資金回台有助金融市場與產業發展，不過，搶錢、搶人才雖是發展經濟的基本策略，在全球低利率環境下，流動性相當充裕，錢滿如何不為患，與資金不足受同樣重視，在鼓勵資金匯回的同時，也應更積極的將其導引至有用的地方。河水太少會乾涸，太多將氾濫成災，流動性過多、過少也都不健全，專法既是為了管理匯回的海外資金，則各部會首先應共同估計可能匯回的金額，至少分樂觀、悲觀情境擬訂應變，避免盲目的管理。

若匯回金額有限，則政策目標無法達成，若匯回資金過多，則金融市場可能無法承受，更難以具體說服大眾為何稅率要降至八％、十％？為何不能是三％、十二％？而成為另一喊價式的法案。

國外已有一百多個國家承諾或實施共同申報準則（CRS），避稅天堂紛紛被迫改變紙上公司的運作模式，未來資產的累積與移動將更為透明，和美中貿易戰一樣，這也是實施海外資金匯回專法的時機。然而，資金與人才回台，也代表過去經營成果的分享，這些出外打拚的台商，帶回來的不僅是錢，也是國際競爭的體驗，以及開拓海外市場的經驗。政府管理之時，除著重稅率、資金的應用外，還能做得更多，譬如國內部分缺乏資金而無法擴廠或轉型，但有前景的新創企業，就需要適當的媒合。

資金往能獲利的地方去，在考慮風險、稅負外，有不少人更注意隱密性。過去資金流出獲利未依規定申報所得，此次立法既有某種程度的「赦免」作用，對於資金來源的追查可能要在不違反防制洗錢的規範下妥協放寬，條例並應明訂遊戲規則，以避免未來政策改變的疑慮，否則大筆資金匯回的機會，恐怕應該不多；沒有匯回，其實就不需要管理了。

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