自由廣場》中國「團貸網」倒閉的觀察

◎ 陳鴻達

中國近幾年來每隔一陣子就會爆發P2P網貸平台倒帳潮，規模一次比一次大。日前再度傳出多個大型網路借貸平台倒閉，其中以總部在東莞的「團貸網」影響最大，引發逾千投資人到東莞市政府抗議，當地也派出數百名公安警戒。是否引發新一波的倒帳風潮，或是引發社會政治效應，值得密切注意。

根據報導，今年三月以來已有東莞、成都、深圳、合肥、杭州等多地通報P2P平台倒帳，包括：口貸網、金融圈、利民網、零錢罐、中金黃金、錢保姆、眾馳公司等。這其中又以總部在東莞的P2P網貸平台「團貸網」突然倒閉最令人矚目，其涉及借貸超過一百四十五億人民幣，被倒債者達二十二萬人。

「團貸網」曾是中國互聯網金融的獨角獸，其CEO唐軍是東莞青創孵化器的創業導師，多次獲得官方表揚，並經常授課八五後青年如何創業、如何融資。現在發生大規模倒帳，極可能是經營者將借貸平台當作違法吸金的工具。

一個正常經營的P2P網貸平台應只是媒合放貸者與借貸者，然後從中收取服務費，應不會有大規模惡性倒帳的情形。中國這些出問題的借貸平台，不甘只是賺取手續費。大量用人頭戶在平台借款移作他用，不斷的借新還舊。為了借到錢，只好拉高利息，然而龐氏騙局終究有倒閉的一天。

理論上P2P借貸是有利於借貸雙方，因為可省下銀行作業成本，因此放款者可以拿到比銀行存款高的利息，同時借款人負擔比向銀行貸款低的利息。但在中國大陸由於缺少監理，網貸平台不透明，淪為經營者的提款機。

去年端午節過後，四十二天中引爆一○四家P2P，七兆元人民幣被掏空，數以萬計的人受害。此次具指標性意義的「團貸網」也宣布倒帳，是否引發在其他網貸平台放款者要求收回其資金，引爆另一波倒帳潮，甚至掀起社會政治效應值得密切關注。

（作者為台灣金融研訓院副研究員）

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