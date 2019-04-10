自由廣場》讚蘇嘉全說中國「侵略」台灣

◎ 高佳芳

週二日本每日新聞以「台灣關係法四十年『對中的防護壁』」為題，大篇幅報導該報於八日專訪立法院蘇嘉全院長的新聞。

蘇院長談到美國制定四十週年的台灣關係法時說：「（台灣關係法）已經達到台灣海峽的防護壁職責，能夠防止中國『侵略』台灣的功能」；他並呼籲美國加速高級官員的訪台。整篇報導中，蘇院長沒有說到半句統一、獨立、併吞之類的語句，並強調中國增強國防力量主要是想侵略台灣，這樣的恐嚇手段，甚至威脅到印度太平洋地區的和平與安定。

至今記憶中，我未曾聽到台灣的政府官員對外說過中國想侵略台灣這句話。而國內媒體的報導總是統獨問題，最多只說「併吞」，讓不知情的外國人誤為中國想「收回」台灣。事實上我認為「統一」是國共雙方的用語，國民黨敗逃台灣高舉「反共抗俄」，近年卻修正為「終極統一」，最近更有部分人直接喊現在進行式的「統一」。

「統一」其實跟台灣人關係遙遠。我的男系祖先大約在一百六十年前從福建移民來台。要說跟中國的關係，也只是那麼一滴基因而已，至今卻被跟中國人劃上等號，實在說不過去。我們這一群在外遊子，期待國內各界不要再自陷「兩岸」泥沼，要以「國家」自傲，捍衛台灣。更要讓外國人了解中國是想「侵略」台灣，而非統一。

（作者為日本全國通譯案內士，前天理大學國際學部講師）

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