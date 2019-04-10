自由廣場》「永久的」國家機密？

◎ 吳景欽

促轉會向國安局調閱林宅血案、美麗島事件、陳文成案等二十一件檔案，除僅調到一件外，其餘均被列為永久機密。只是這些事件，早已過了相當時日，到底有何機密可言，實讓人莫名所以，也暴露國家機密保護法的相關規定，實有檢討之必要。

關於國家機密，不管是被核定為絕對機密、極機密或機密等級，依據國家機密保護法第十一條第二項，最長的保密期限分別為三十、二十、十年。雖可依情況延長兩次，但依據國家機密保護法第十一條第五項後段，至遲都應於三十年內開放應用，只有特殊情形，才得經立法院同意延長其開放期限。

惟依據國家機密保護法第十二條第一項，涉及國家安全情報來源或管道之國家機密，應永久保密，就不適用有關機密保護期限的規定。只是條文中的國家安全情報來源或管道，實在相當模糊，恐易流於核定機關的恣意認定。甚且，一旦列入永久機密，表示此等事務難以攤在陽光之下，就可能成為掩飾不法的溫床。而類如威權時代，種種迫害人權的行徑或者冤罪之案件，也將永沉大海。

故對這種不合時宜且可能成為不法掩護的法律規範，勢必得在立法上，儘速加以修改。只是在未修法前，對於這些被浮濫列為永久機密的資料或檔案，果真束手無策嗎？

依據國家機密保護法第十條第一項，就算列為國家機密，核定機關或其上級機關，仍可依據職權，就實際狀況適時註銷、解除機密或變更其等級。也因此，過去這些可能涉及轉型正義的檔案，若有被列為永久機密者，國安局、甚至其上級，也就是總統，本就可依法、依職權加以解除。而依據同條第二項，人民也可以權利或法律利益受損或有損害之虞來請求解密，若仍不解除，還可提起行政救濟。凡此途徑，都可使冠上國家安全之名，卻無其實的所謂機密檔案，能為陽光所照射。

此外，關於促轉會向他機關調取資料或檔案，但被以國家機密或安全為由來加以拒絕時，到底可否向法院聲請，而由司法者來審查理由的正當性，並發給類如刑事搜索的令狀等，於現行的促進轉型正義條例裡，實不甚清楚，勢必也該為檢討與修法的對象。

（作者為真理大學法律系所副教授）

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