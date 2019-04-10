自由廣場》讓「討厭民進黨」變成小黨

◎ 林光義

民主國家的官員要傾聽民意；極權國家的官員要仰體上意。台灣和中國最大的差別就在於此！在台灣，政府若罔顧民意就會遭到人民唾棄；在中國，官員若忤逆上意，輕者革職送辦，重者「人間蒸發」。

最近盛傳民進黨十日召開的中執會，將對二○二○總統黨內初選機制造成改變。週二觀察蔡英文總統的電視談話，強調只有團結才能勝選，並舉證，二○一二年因黨內有競爭才敗選，而二○一六年沒有競爭才勝選。姑且不論總統大選的決勝關鍵是否僅止於此，但是「團結」的定義絕非僅限於民進黨內的自我團結，還要看更多泛綠陣營的選民是否願意團結相挺。

民進黨的黨內初選制度行之有年，既已開放登記參選，「霸王條款」又所為何來？賴清德宣示要做君子之爭，絕不攻擊、傷害蔡總統，除言行一致之外，還不斷呼籲支持者維持良好格調。我相信蔡總統的智慧，絕對會有相同的格局與態度！只要透過公平機制選出參與競賽的最佳選手，何愁無人買票進場觀賽？何愁無法贏得滿堂喝采？

人類並非只靠麵包維生，還有賴於美感與和諧、真實與偉大、愛情與友誼、希望與信仰。相信民進黨中執會架設的初選平台，會讓兩位參選人展現上述的理念，樹立有禮有節的競爭典範，贏回民心、贏回選票，讓「討厭民進黨」變成台灣最小黨，甚至消失！

（作者為陳定南教育基金會董事長）

請問，「民主進步」怎麼寫？

◎ 李昆穎

最近，朝野兩黨黨內總統初選喧鬧不休。

國民黨源自威權體制，缺乏民主基因，穿上制度外衣，老是扭扭捏捏不習慣，很簡單的「要嘛初選，要嘛徵召」選項，都可以搞出許多名堂。加上國民黨人一向高來高去、拐來拐去、搓來搓去、防來防去，歹戲繼續拖棚，最後大概會演出一齣「袁世凱稱帝」三推三拒的鬧劇，但該黨初選制度未定，用意在推出最強候選人，猶有可說。

最令人傻眼的是民進黨！

民進黨一向標榜「民主進步」的價值，以制度自豪，也依此走過三十年的風雨。如今初選制度已定，初選期程展開，居然有人不惜將團結上綱為勝選的最大關鍵，將初選貶斥為敗選的主要根源，甚至傳出企圖在中執會提議中止初選，請問，這不是陷總統於不義嗎？請問，這不是為一人廢掉制度嗎？請問，這不是陷黨於分裂邊緣嗎？請問，這要如何面對大選？

中執會召開在即，我要請問提案者，「民主進步」怎麼寫？

（作者為台大土木工程碩士，台北市民）

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