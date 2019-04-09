鏗鏘集》被誤導的錯誤議題

小政客搞文字遊戲，玩躲避球，把所謂「統獨」稱為「假議題」，以求置身事外，不必表態。事實上「統」是被國、共誤導的錯誤議題，「獨」則是已客觀存在的事實。

中國要喊「統一」，表示原來就是「一」，它要併吞台灣才有正當性。蔣介石把台灣當「反攻復國基地」，他自命「法統」要「復國」，作為佔領、戒嚴統治台灣的藉口。等到復國夢碎，蔣經國要「革新保台」，「統一」變成中國併吞台灣的美麗代名詞。

問題在台灣與中國原來並不是「一」，台灣是日本在舊金山和約放棄的領土，和約仍是有效條約，不論是代表盟國佔領台灣的「中華民國政府」，或民選政府繼續用的「中華民國政府」，台灣一直獨立存在，從未成中國的「一部份」。國民黨與中共主張戰後台灣已「回歸」中國，與和約規定不符，台灣與中國沒有「統一」的問題。

「獨立」意思是「分離」出去，台灣已獨立存在，並不是要分離。列強的殖民地在戰後紛紛獨立，台灣被佔領、長期戒嚴、治者沒有被治者同意，在這種環境下追求獨立理所當然，但經過人民抗爭，台灣民主化，人民自由選擇政府，獨立已經成為事實，並非任何國家的一部份，也就沒有從那一國分離的問題。

能在事實獨立基礎上「正名制憲」，當然是最理想的境界，但外交承認和進聯合國，問題不在名稱和憲法。諾魯國會在蔡總統訪問時通過決議，「拒絕一個中國原則及一國兩制的架構，承認台灣是一個主權獨立國家」，便是一個例子。

諾魯的兩個拒絕和一個「承認」模式，明確定位台灣是主權獨立國家，這個模式加以推廣，可有助於台灣抗拒中國的外交併吞。（作者王景弘，資深新聞工作者）

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