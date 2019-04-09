自由廣場》（北社評論）拒絕「和平協議、一國兩制」，守護台灣

◎ 李川信

二○二○總統大選，想要爭取代表中國國民黨參選的總統候選人，無不爭先恐後的宣示：如果當選總統，一定要和中國簽訂「和平協議」；和平協議以「假和平之名，行併吞之實」，把台灣主權鎖進中國，這種投降式的協議，哪來他們口中的「對等」、「尊嚴」。此舉無疑增加台灣被併吞的風險，當前台灣最危急狀況莫過於此。

三月二十二日高雄市長韓國瑜率團訪問香港、澳門、深圳、廈門，先後與香港、澳門中聯辦、國台辦密會，打破台灣政治人物訪中的禁忌，也踩上交流的紅線，因這些單位是真正貫徹北京意旨、執行一國兩制的機關，韓國瑜的行為幫中國在台灣鋪陳一國兩制的氛圍，以高雄為破口當中國的馬前卒。

台灣曾經有過四十年的反共教育，反共深入人心，中國要滲透台灣並不容易。然當時的統治者對自己曾經有過的反共記憶忘得一乾二淨，也對自己從反共到親共、舔共的轉變過程，沒有對台灣社會有清楚的交代，而部份台灣人也跟著隨波逐流；他們內心深處的中國國族情結，超越台灣主權、自由、與民主的價值，不惜賣台也要緊密的和中國連在一起。

我們肯定這些日子來，蔡英文總統拒絕和中國簽訂和平協議、反對九二共識一國兩制的對中政策，也請民進黨政府拿出魄力，全面清查滯台中國人的滲透，更應結合所有具台灣意識、反併吞的團體，戮力破除國人的迷失，勿重蹈一九五九年圖博（西藏）與中國簽訂和平協議後，中國血洗圖博的覆轍。

美國經過四十年對中國經貿優惠，以經貿扶植中國走向自由民主，然而卻無法改變獨裁體制，反而讓獨裁專政者利用國家資源，侵蝕自由、民主。美國川普總統上任，鑒於中國霸權崛起，將威脅世界和平，乃藉貿易平衡發動貿易戰，制訂亞洲再平衡倡議法案圍堵中國；同時制訂台灣旅行法、國防授權法，最近更公開說明一國兩制不被台灣人接受，美國政府也反對片面改變台海現況，並譴責中國不願放棄使用武力侵台。

明年總統大選是台灣存亡的關鍵時刻，美、日、歐盟對台灣的處境相當關心，多次提出聲援，但自助才能得到他國協助，期待台灣人民重視民主自由與主權，拒絕「和平協議、一國兩制」，守護台灣，你我有責。

（作者現任北社社長）

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