自由廣場》空屋稅與空包彈

◎ 徐立德

台北市考慮祭出「空屋稅」，盼能解決東區閒置店面愈來愈多問題。昨天已有讀者投書聲討，根本行不通！而且，要如何判斷是否為「空屋」？空屋率到底是如何計算？至今沒有一個標準答案。官方雖然做過空屋率的調查，但是行政院主計總處的結論與內政部營建署的結論就相差很大。

主計總處曾經在二○一○年進行每十年一次的戶口及住宅普查結果，全台空屋率升至百分之十九．四，空屋數高達一百五十六萬戶。營建署同樣在二○一○年進行「空屋資訊推估」委託研究報告則指出，全國住宅有九十二萬多間無人居住，平均空屋率為百分之十一．六七，二者數據相差高達六十四萬戶，近百分之八。為什麼會這樣？

主計總處的住宅普查，是以現場探訪的方式進行調查統計，每戶至少按了三次門鈴，加上訪查周遭鄰居，才能確定該戶有沒有人居住。但按門鈴無人回應的原因很多，屋主上班、出差、旅行、出國留學，或是到國外度長假等，鄰居也未必清楚，若因此就判斷是無人使用之住宅，恐怕過於速斷。

營建署的調查方式是將用電度數低於六十度的戶數，視為「低度使用住宅」。通常冰箱長期插電及一週使用兩次電視，便會超過六十度用電量，月平均用電度數低於六十度，顯示房屋長期沒有人居住。但以用電度數來推斷，台商或長期出差者的住宅仍有可能被誤判為空屋。

課徵空屋稅表面上看雖然有感，但認定不易，屋主避稅不難，就算認定空屋課稅，和轉手房屋獲利相比之下金額差距甚遠，仍在多數屋主可承受範圍，因此恐難達到政策預期效益，若貿然開徵，必定招致民怨。

（作者為資深社會工作者，台北市民）

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