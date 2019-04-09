自由廣場》請給我們公平的九局比賽

◎ 林進嘉

民進黨黨內總統初選，蔡賴交鋒，國內外矚目。原本期待一場直球對決的精彩比賽，迄今卻似乎逐漸走味了。只見主場啦啦隊不斷提出各種方法，企圖要求裁判提早沒收比賽，而且判己方獲勝，真是豈有此理！尤有甚者，一大部分的資深球評也抱持相同的看法，讓我這幾十年的老球迷看得瞠目結舌。

給我們九局公平的比賽，有這麼難嗎？

議者或謂，現任者承受所有施政改革的責任與批評，全民調比挑戰者吃虧。但卻不提現任者擁有主場優勢，可以運用龐大資源，去坐戰機、去安排跟美國華府視訊。所以，如果挑戰者需要讓分，那乾脆就規定上季冠軍隊今年直接保送進入季後賽！如果要這樣玩，民進黨諸公請想想，觀眾會再買票進場嗎？民進黨請記住，你們不是自己玩一玩就好了，之後還要跟藍白兩隊競爭，台灣大賽結束後，更要在國際跟中國對抗。

敬請黨內有心人士停止不當運作，務必進行一場九局的君子之爭。我們深深期待著。

（作者為精神科醫師，台南市民）

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