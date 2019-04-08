社論》台灣心防崩毀 不可不慎！

蔡英文總統上任後，雖然致力維持台海現狀，但中國仍以民進黨政府不承認「九二共識」為由，凍結兩岸交流，限縮觀光客，降低採購，兩岸進入冷和狀態。尤有甚者，去年底九合一選舉民進黨遭逢重大挫敗，中共對台政策更趨強硬，從年初習近平提出「一國兩制台灣方案」及以「統一」為終極目標、沒有各表空間的中共版「九二共識」，根本抹殺中華民國存在的事實，日前中國軍機更跨越海峽中線，兩岸形勢瀕臨失控。而明年一月的總統選舉，在中國以各種手段介入下，更將是影響台灣未來最關鍵的一仗。

台灣是主權國家，獨立地位毫無疑義，然而中國的併台野心隨著國力茁壯而滋長，且手段愈益粗暴蠻橫，顯示中共已由籠絡施惠、憂心台灣人民反彈的軟性統戰手法，轉變至採取強硬手段，甚至展現赤裸裸的軍事威脅，亦鮮少顧忌的作法，兩岸情勢之險峻，可見一斑。其實，中共對台日漸失去耐心，主要在於經濟成長、軍備擴張，加上實現「中華民族偉大復興」的「中國夢」，乃是統治正當性之重要支撐，故而認為「統一」台灣，係迫在眉睫、勢在必行的民族大事。然而，多數台灣人民的獨立自主意識日益強固，因此統一之訴求窒礙難行，中共之急迫感油然而生，於是逐漸失控，軍機艦擾台之莽撞行動乃層出不窮。

坦白說，中國之軍事威脅固然引發台海緊張，然則，台灣防空武力之密度與質量，均居於全球前列，加上海峽與高山聳立之天然屏障，形成易守難攻之勢，因此對於中國之軍事冒進行徑，吾人雖須提高警覺，卻也不必惶惶不安、自亂陣腳。反而，最令人憂心的，卻是國內少數政客與特定媒體一面倒向中國傾斜，口出種種為中共之準侵略行為掩飾、護航之奇談怪論，顯現我國防鞏固，但心防卻出現漏洞的可怕景象。尤其，在敵人侵門踏戶，國家危急存亡之際，人才濟濟且以中華民國捍衛者自居的藍營，竟似旁觀之路人一般，貌似中立、假扮和事老，未有隻字片語譴責中國，甚至妄言台海是「中國內海」，中國軍機艦之擾台乃「自由航行」的謬論，極力為中共塗脂抹粉，反將民進黨政府塑造為麻煩製造者。堪稱藍營舉黨之正義感與膽識竟不及一位網紅如館長者之挺身批判中國，其之投降與賣台醜態，不必明言即暴露無遺。由此更可了解，中共對台之囂張猖狂，予取予求，全然無視台灣人民的感受與反彈，固然係其專制獨裁的統治性格所致，但台灣內部心防之動搖傾塌，使朝野無法團結對外，更是箇中主要癥結。

而台灣心防鬆動的主因，日前《華盛頓郵報》專欄作家羅金（Josh Rogin）直指，這些年台灣的親北京利益人士已經「買下台灣媒體巨大一部分」，並且「與北京協調散佈統戰式宣傳、假消息和操縱社交媒體。」其實，去年九合一選舉，北京透過網軍與特定媒體的操作，製造大量假新聞，及對特定政客的瘋狂「造神」，加上「人進來、貨出去、發大財」之類指涉台灣經濟必須依賴中國的言論充斥整個社會，徹底翻轉選舉結果，印證中國的影響力已經深入台灣各個角落與階層。嚴重的是，無論對於媒體的偏頗造假，網軍與假訊息的流竄、氾濫，或是中國極盡一切手段資源扶植國內特定政治人物，企圖影響總統大選，危及台灣主權與安全之舉，我國顯然缺乏相關法律與有效措施予以防範反制，導致親中氛圍瀰漫社會，有識之士莫不為台灣的民主、安全與經濟能否確保而憂心忡忡。

總之，中國所以敢不顧台灣人民的感受，恣意妄為，對台進行冒進的軍事威嚇，反映的嚴重問題，不僅在台灣之加強國防，不容遲疑，更在於建立在民主、安全與主權前提上的台灣共識，已在中共收買媒體、培植代理人，與網軍肆虐下，面臨崩毀的危機。台灣共識是我對抗中國病毒的強大免疫力，一旦機制失靈，遭到中國併吞，因為台灣已是民主國家，民眾視民主、自由、人權等普世價值如空氣、陽光與水，必然與侵略者的集權統治格格不入，屆時台灣人民的命運恐將如新疆維吾爾族一般，陷入一場亡國滅種的浩劫，不可不慎。

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