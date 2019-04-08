自由廣場》空屋稅 看溫哥華

◎ 魏世昌

報載台北市政府正規劃推空屋稅，亦即未來不論房屋或店面，不論持有戶數，只要空置一年，就比照房屋稅率課徵3.6%的稅金，甚至更高。 有人認為3.6%的稅率，對口袋深的房東成效有限，但筆者仍支持課稅，甚至認為空屋比率偏高的其他縣市政府也應研擬跟進。

空屋量太多，不僅會拖緩市場供應，推升房價上漲，加劇社會不公，何嘗不也是一種社會資源的浪費？據營建署去年九月公布的統計，全台空屋高達八十六萬四八三五宅，佔全國10.12%，等於每十戶就有一戶是空屋。合理的空屋率應在5%左右，但台灣自二○○八年以來空屋率始終維持兩位數，遠高於香港和新加坡等國家，與其他國家城市相較也明顯偏高。而課徵空屋稅才能有效去化空屋量，還可以抑制投機客炒房，同時又可挹注稅收。像是加拿大溫哥華市自二○一七年起，對一年中空置超過六個月的房屋徵收1%的空屋稅 （Empty Homes Tax），據媒體報導，實施下來已讓整個城市的空屋量在一年內減少了15%。

因此，課空屋稅可防範囤積房產哄抬租金影響產業發展，並強化土地資源的合理使用，是有意義的事。政府為什麼不做？

（作者為資訊工程師，宜蘭縣民）

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