自由廣場》民進黨分裂 有助於綠營重新整合

◎ 曾道雄

民進黨的蔡賴之爭，本土人士憂心忡忡，筆者則較持樂觀的看法，因為「一黨有慶，萬民賴之」的年代已經過去，民進黨的分裂，更有助於綠營的重新整合。

事實上，民進黨的屬性和基因，早就注定今天分裂的後果，他們派系林立，早已惡化為黨內之癌。派系的利益高於黨的利益，個人的功名利祿又高於派系的利益，他們在野時訴求悲情，一旦得到政權便交相爭利，有些人甚至把國家興亡完全拋諸腦後。

筆者身歷國民黨極權統治的惡質年代，因此從民進黨草創開始，就一路相挺，也欣喜於它的成長。尤其近年來，看到國民黨人自我鞭屍，明目張膽地向中共靠攏，筆者更積極參與民進黨的助選活動，時而撰文呼籲，時而站台召喚友人，希望共同來維繫這個本土政黨。然而「權慾」令該黨腐化，黨員甚至為了私利可以公然上電媒相互攻訐，筆者於是逐漸成為一個不情願的民進黨支持者。而我之所以至今仍捨不得離棄它，是因我看到北高兩位市長淪為二三線的綜藝演員時，民進黨自北至南，還有多位廢寢忘食為民服務的縣市長，以及感動於蘇揆老驥伏櫪，在此黨內初選紛爭中，仍穩住著大局。

民進黨的分裂，當然會令不少人憂心，但一個黨既無法自我解決內在的危機，我們又豈能寄望它上場去打國際賽局！而韓國瑜當選就能成為台灣特首嗎？即使他有此意願，而且在澳門說溜了口（弗洛伊德的 Parapraxis, a slip of the tongue ） ，但台灣人民絕對有足夠力量阻擋他；郭台銘應也不會參選，因他知道萬一當上了台灣總統，馬上就變成人質，他的鴻海王國，也將因美中台的政治糾葛拉扯而面臨崩潰。

蔡賴不合體，固然難贏得大選，但台灣人應勇於面對自己的命運，不要把希望全寄託在一個紛爭的政黨。該黨的分裂，其實有助於它與時力、台聯、基進、綠黨、社民諸黨的重新整合，民進黨可釋出權力與他們分享，而這些小綠也可再為衰敗的民進黨注入新的活力和生機，或許這正是台灣民主再造的新契機。

（作者為音樂家，台北市民）

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