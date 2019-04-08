自由廣場》民進黨一些大人不如林飛帆

◎ 張睿芃

民進黨正在進行黨內總統初選協調，太陽花學運領袖林飛帆上週在臉書撰文力挺蔡英文總統，不過他也說重話，不樂見蔡總統身邊幕僚強行主導用各種方式停止初選。對此，蔡英文核心幕僚、前民進黨秘書長洪耀福說，「我不是核心幕僚，大家都靜待五人小組的協調結果，沒有人在主導什麼事，而且我對民進黨主席卓榮泰的協調能力很有信心。」

其實沒有人說是洪耀福主導停止初選，反而是像宜蘭縣黨部主委，多次在政論節目上表達希望能召開全代會討論初選的問題，就令人起疑，這背後難道沒有人在運作？如果沒有人希望見到這種局面發生，難道不能勸阻？

況且誠如林飛帆所言，如果現階段停止初選，對蔡英文和民進黨都不是正面的事，支持蔡英文的人只能盡量幫忙她衝高民調，其他的動作其實都是多餘的。

（作者為家庭主婦，新北市民）

◎ 鄭政宏

民進黨現在既不能中止初選，更不能放任英、賴兩邊的支持者互相攻擊，本人因此認為，「協調」的目的不應該是勸退，而是：

一、要討論在初選過程如何落實賴清德提出的「黨公職不用選邊站，不用特別去講支持哪個候選人，不要派系動員。」以防止派系惡鬥，並建立民進黨良性競爭的形象。

二、雖然黨章沒有規定總統有「連任優先權」，但是賴清德既已表明參選是為黨的勝選考量，因此似可協調出雙方皆可接受之勝負判定準則，例如蔡英文之排藍支持民調，再延長些許初選時程後，如能上升至雙方同意之某個百分點，便可認為有勝選可能，即可算初選過關（連任優先）。或者，賴清德身為挑戰連任者，需要超過連任者多少個百分點才能算贏（因為挑戰者自認會勝選且勝選不是為己）。

無論如何，期待英德雙方能協調出可勝選的方案。

（作者為藥師，台北市民）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/