自由廣場》國民黨「返共」大業

◎ 于則章

台灣的政治總是有如卓別林的電影，充滿了各種讓人感到不可思議又精神錯亂的反諷性趣味，每日不斷由不同的政治人物上場擔綱演出，其中，尤以中國國民黨對於蔣介石這一位與希特勒、史達林、毛澤東並列為二十世紀四大殺人魔王的崇拜最具代表性，像今年四月五日蔣介石的忌日這天，馬英九與吳敦義及前主席洪秀柱等幾位中國國民黨頭人出席「蔣公，我們懷念您」紀念大會時，馬吳洪三人更高唱〈總統蔣公紀念歌〉，歌詞「反共必勝，建國必成」也統統唱出來，引發許多網友看不下去，直酸「神經錯亂、令人作嘔！」

這些國民黨政客，平時為了反台獨就在台灣高喊：「一個中國，就是中華民國」，一旦面對當年他們矢言要打倒的「共匪」時，卻又立即態度一百八十度大轉變的變成「有一中，沒各表」、「只能談九二共識，不能在中國面前談一中各表」、「不能說中華民國存在」，如此昨是今非、內外有別，公然把全民當傻瓜耍的嘴臉，也難怪網友們在看到他們厚顏無恥的在蔣介石銅像前高唱「反共必勝，建國必成」會如此強烈不滿了！

然而，如果從中國國民黨的黨史來看，孫文一九二○年代採取「聯俄容共」，允許中共黨員以個人身分加入國民黨，當時國、共兩黨真的是你中有我、我中有你的如膠似漆「一家親」，除了孫文宣稱「三民主義」中的「民生主義」就是共產主義外，毛澤東更在一九二五年十二月十三日的《政治周報》上發表〈赤化原來如此〉一文，稱「十一月二十三日申報北京電：『使團得粵詳報，識蔣介石主義雖標赤化，但對於人民頗愛護，反之反共產軍陳林洪等部到地方時，反多共產行為』。原來赤化就是愛護人民。赤化我化，安得染遍著全中國！」大大的讚美了蔣介石一番！

就此來看，中國國民黨從它一九二○年代新生的那一刻開始，無論在組織、意識形態等各方面都帶有百分之百的共產基因，後來只不過是因為他們彼此之間為了爭奪權力而鬧內訌，隨著蔣介石、毛澤東這些老一輩的中國國民黨老同志陸續死亡，上一代的恩怨固然也跟著煙消雲散，然而，中國國民黨到現在卻還在奉行著「總理遺教」，無怪乎，這些人當然能夠心安理得、毫無罣礙的「返共」了！

（作者為公務員，台北市民）

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