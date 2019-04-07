自由廣場》中國五毛黨，台灣「五萬黨」

◎ 愚工

「五毛」這詞源於中國，他的官方職稱是「網路評論員」。最原始的主要任務是冒充網民，留言附和政府政策，及留言恫嚇不同的聲音。二○○四年十月開始，中共湖南省長沙市委宣傳部的網路評論員每月底薪六百元人民幣，每帖按五毛錢加薪。此說法也被普遍認為是「五毛」一詞的由來。這種「網路評論員」的基本政治信仰是「要擁護中國共產黨，在政治上與中國共產黨保持高度一致」。

近日在徵才網站出現招募資訊，有人開出最高五萬的薪資，徵求「政黨FB粉絲專業管理小編」，執行管理粉專發文、宣傳的業務，而且只要在家工作就好；但注意事項規定要「支持和平統一」。這個規定跟中共要求其網路評論員「要擁護中國共產黨，在政治上與中國共產黨保持高度一致」如出一轍。

平心而論，老闆要求員工與自己的政治信仰一致，雖與思想自由的價值違和，但是可以理解。這與中國要求要在中國市場討生活的台灣藝人、台灣商人、台灣政客必須支持「九二共識，一國兩制」是同一個道理，關鍵就看自己是否願意犧牲靈魂，為五斗米折腰而已。

隨著時間的推移，五毛的任務已不限於留言，而是擴充為發貼文、選文章、杜撰假消息、散布假消息…。這就如無聲的侵略，從各個角落腐蝕台灣社會，就如二○一八年八月二十一日，習近平在「全國宣傳思想工作會議」講話指示的，要不斷提高新聞輿論傳播力、引導力、影響力…。

上述的招聘廣告顯示，中國在台灣的「五毛活動」已進入到肆無忌憚的地步，它或將在二○二○的大選，利用台灣的自由民主擊潰台灣的自由民主。國人及國安單位應警惕再警惕，預為籌謀。

（作者從商）

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