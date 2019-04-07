自由廣場》目標：台派粉絲

◎ 廖凱弘

最近在網路社群平台瘋傳，有許多台派的臉書粉絲團被以私訊詢價，詢問是否可以一千元至五千元不等的價碼，將粉絲團經營權交由其管理，等於是「買」下粉絲團。而從買家臉書帳號所用語判斷（比方說稱呼粉絲團管理者或經營者為「管管」），這些詢價的臉書帳號根本不像是台灣人，反而更像是來自對岸的假帳號。不過，根據電視新聞報導的畫面顯示，台灣有粉絲團管理者試探了真偽，結果對方也真的如約匯款，而且顯示對方是透過在南農中心的存款帳戶經由電子轉帳。

這些疑似中國來的臉書假帳號所要蒐購的臉書粉絲團，多數發文內容具有挺台彎的特色，粉絲人數也已達關鍵多數（五千人至兩萬人以上），是平常在台灣社會就具有關鍵影響力的社群平台，昨天更傳出，有「中國網軍」開出七位數高價，想買下累積四十四萬粉絲的人氣臉書專頁「我是中壢人」。一旦這些粉絲團被中國或傾中的網軍買下，在明年總統、立委大選時，很難防範其將會發出什麼訊息來干擾選情。

筆者判斷，這些出價購買粉絲團者，目的是在測試台派經營者將自己粉專出售的意向，因為出價過低，仍保留可討價還價的空間，目前應尚在試水溫階段。等到現階段買賣手段測試完畢，即可以大筆資金入侵，將所有更大型的粉絲專頁買下，達到控制臉書公眾訊息的統戰目的。

更有甚者，於此同時，以監督高雄市政成名的臉書著名粉絲團「高雄點」（粉絲人數達六萬）也發生了旗下所經營的「高雄3.0」、「高雄4.0」、「高雄5.0」等不公開社團，被不明人士大量檢舉，隨後遭臉書官方以「違反社群守則」立即刪除，引發了臉書是否正在製造「紅色恐怖」的質疑。

由於這些暗地正在進行的突發事件，均已發生在零星的臉書社群平台上，且發生之地緣性皆與「南部地區」有關，不難讓人聯想，是否臉書族群、台灣南部等，均已成為對岸統戰的新目標？而在統戰的手法上，也已從影響傳統媒體電視台，迅速移轉至網路社群平台。

由於臉書早已是台灣多數人接收、討論公共資訊、新聞消息的最重要管道來源，以往「假新聞」都還只是透過傳統媒體、LINE群組發送，現在直接管控臉書台派經營的粉絲團與社團，勢必將更能全面操縱台灣輿論，影響明年大選的企圖已昭然若揭，政府相關單位能不密切注意、還要繼續放任嗎？

（作者為台北大學數位行銷學程助理教授，新北市民）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/