自由廣場》維護不適任教師工作權？

◎ 謝國清

行政院針對不適任教師的教師法草案引起教師團體大反彈，雖有超過五十個家長團體連署發新聞稿及開記者會，但鬆散的家長組織，看在立委諸公的眼裡，顯然不及團結的教師團體，以至於立委們對家長團體的訴求顯得消極，很可能讓汰除不適任教師的修法再度胎死腹中。

許多人認為，不適任教師之所以無法處理，「師師相護」是重要的因素。長期以來，「師師相護」也成為學校老師的無形壓力，因此，此次修法增列學校教評會在處理不適任教師時，應增聘外部委員，以使未兼任行政職教師代表不超過二分之一，如果修法通過，未來外界就不再有理由，針對學校教評會處理不適任教師的問題指指點點，並繼續扣「師師相護」的帽子！

用白話文來解釋「師師相護」，就是學校同事間的情誼，以至於不忍心相互為難，而學校同事當然包括老師、主任與校長，這情形在華人世界也很普遍；但教育畢竟是以孩子的學習為重，一旦遭遇不適任教師，不僅孩子受害，家長也會陷入極端痛苦的情境。因此，家長絕對不能容忍不適任教師的存在，相信同為家長的多數老師也是如此。所以，如果這次教師法修法能確實有效處理不適任教師，不僅可解決家長與孩子的苦難，也可解除老師的困境！

不過，此次教師法草案雖讓教評會在處理不適任教師時，未兼行政職之教師代表不過半，但表決門檻卻訂為三分之二出席，三分之二同意才算數，不僅是為德不卒，且竟也因此提高了解聘狼師的門檻，這顯然是教育部修法過程的疏漏，有待有心的立委協助導正。

然而，一向以選舉做為第一優先考量的立法委員，可能會因為教師團體的團結，以及家長團體的鬆散，而擱置法案或不願意認真修法，形同維護不適任教師的工作權；不過，觀察近幾年的選舉，顯然能提出符合多數人民期待，且堅持初衷的候選人，才是選民的最愛。因此，呼籲立委諸公，千萬不要再繼續包庇不適任教師，不但應儘速啟動教師法修正草案的審議，也應針對教育部的疏漏進行更縝密的修法，以確保狼師及不適任教師儘速離開校園，讓家長放心、老師專心。

（作者為台灣家長教育聯盟理事長）

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