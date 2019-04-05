自由廣場》（回應邈雲漢）身分證加註「台灣」會更好

◎ 陳和文

拜讀自由廣場所刊登邈雲漢「身分證加註國旗國號之必要」一文，文中舉諸多歷史淵源，並認為中華人民共和國有自己的身分證，我們也要宣示主權，需以旗、號區別，因中華人民共和國認為中華民國是「國內叛亂團體」，不承認中華民國為主權獨立國家，不承認護照，所以中華民國國民旅中入關時，不用護照，改用台胞證；申請台胞證就要用到身分證，若身分證上印有國旗國號，正可強迫中華人民共和國吞下中華民國國旗和國號。

雖然論述精闢，也有獨到見解，但筆者認為，援引過去歷史及中華民國「老憲法」，或有解開部分謎底的作用，也能獲得部分人民認同，尤其國民黨一定拍手叫好；但就國內外現實情勢及兩岸未來發展來看，身分證若再加註國旗國號，恐怕只會讓我們更加進退兩難。

因為，中華人民共和國雖然不承認中華民國及其國旗，但絕對更怕看到、更不想承認「台灣」這個國名，以及代表「台灣」的新國旗，所以寧願和稀泥讓「中華」民國繼續存在，至少還沒有超出一「中」的範疇。反之，如果用「台灣」新名稱和旗幟，勢必引發中華人民共和國抗議及國際關注。

不論身分證通行是否包括國外，既然我們就是正港台灣人，也是台灣政府核發的身分證，因此，與其加註中華民國國旗國號，不如加註「台灣」，並以台灣福爾摩沙地圖為本，符合國人期待及現況，誰曰不宜？

（作者為公務員，新北市民）

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