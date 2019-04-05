自由廣場》（青年時評）31年前，韓國瑜這樣談一國兩制

◎ 江子揚

二○一九年三月，高雄市長韓國瑜出訪香港、澳門，會見兩處中聯辦主任，並轉赴深圳會晤國台辦主任劉結一。韓國瑜在中國表示「強烈支持九二共識」，認為「九二共識」是兩岸關係的「定海神針」。然而，中國國家主席習近平一月發表「告台灣同胞書」，定調兩岸「九二共識，一國兩制」架構，並明確指出一國兩制是實現兩岸統一最佳方式。透過習近平所述可知，九二共識旨於一個中國原則，而一國兩制為其內涵與操作模式；換言之，一國兩制做為九二共識的重要價值與操作準則，認同乃至支持九二共識即表示肯認並可能不排除接受一國兩制。

韓國瑜曾就讀政大東亞所，一九八八年在蘇起指導下完成《從中共對台統戰看兩航談判》論文，於第四章第三節「『一國兩制』之評析」中，從不同面向針對「一國兩制」進行批判，並指出其矛盾與衝突之處。

韓國瑜判斷：「從一九四九年中共對台展開各種統戰策略以降，『一國兩制』可能是最後階段之口號了。換言之，中共為了中國統一的目標，已經露出黔驢技窮之疲態」。中共做為奉行社會主義的國家，「資本主義制度即使沒有達到破壞的程度，起碼也是違反了根本制度之原則」，係違憲行為。並且，社會主義與資本主義具有本質上的駁斥情況，因此在面臨放棄社會主義而全面實施資本主義，以及收回港台地區實施資本主義特權的兩難之際，中共「必然是不准許港台地區繼續實行資本主義」。

此外，針對中共前領導鄧小平提出「一國兩制」係史無前例的科學構想之說，韓國瑜進一步表示：「『一國兩制』制度，說穿了可能只是地球上幾個人或者一個人的突發奇想，再湊上些玄妙的內容、理論等論調，配上愛國主義的面具加上民族主義的帽子」，因此，無論在內容層面、法律層面以及適用層面等，「一國兩制」皆存有難以克服的矛盾性。

針對做為九二共識最重要內涵的「一國兩制」課題，回到單純學術環境，透過論文內容辨析與闡述，其實可以清楚發現韓國瑜對其擔憂以及更進一步辯駁。（作者為政大法學碩士，新北市民 ）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/