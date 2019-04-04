社論》台灣人對中國為何避之唯恐不及？

中國對台軍事威脅變本加厲，近日兩架殲十一型戰機越過海峽中線，與我升空攔截的戰機對峙十分鐘，是近二十年最嚴重的挑釁。對於中國戰機的侵門踏戶，蔡英文總統下令第一時間強勢驅離，而美國在台協會、國防部、國務院均強烈批評北京試圖片面改變現狀，敦促中國停止脅迫台灣人民，並與台灣政府恢復對話，而參眾兩院更提出兩項友台提案。可見中國的蠻橫舉動，不僅未能達到震懾作用，反而造成國際社會的危機感，紛紛發言力挺台灣，批判中國。

台海和平攸關台灣的繁榮與民主存續，而民族主義高漲、軍力大幅擴張，又具有強烈併台野心的中國，則是台海穩定的最大變數。尤要者，中國的區域擴張，已不僅挑戰台海現狀，更急遽向東海、南海延伸，企圖突破第一島鏈，成為海上強權，對於日本、南韓、南海周邊國家，及美國的自由印太戰略形成嚴重威脅，因此中國之軍事冒進行為，恐將引發亞太地區之連鎖效應與地緣政治的不安。一旦造成亞太周邊國家的強烈反制，必將形成軍備競賽與衝突擴大的惡性循環，最後陷入國際關係學者所稱「修昔底德陷阱」，引爆強權之間的大戰，禍及全球的成長與安全。

中共聲稱此一挑釁行動，係對美台友好及台灣政府搞台獨、去中國化的強力回應，此番說詞理不直、氣不壯，只是意圖掩飾霸權心態而已。首先，中共片面宣稱台灣自古是中國領土不可分割的一部分。事實上，台灣現在是主權獨立國家，從十七世紀起南北分別是荷蘭、西班牙的殖民地，而明鄭在一六六二年打敗荷蘭，將台灣當成反清復明的基地，但二十一年後敗於清朝，台灣進入清治時期。清治後期重視海疆，有建省之舉，但十年後即因清日戰爭大敗，簽訂馬關條約將台灣割讓給日本。當時，清朝談判大臣李鴻章形容「台灣，鳥不語，花不香，男無情，女無義，棄之不足惜也」，足見台灣雖以漢人移民為人口大宗，文化語言傳統與中國系出同源，但兩者的連結其實相當薄弱，並沒有「同一國」之情感認同。其實，台灣移民與中國的關係，類似歐洲移民遠渡重洋到新大陸建立新國家，同樣的語言文化宗教並不一定要同屬於一個國家。尤其，民主與人權的觀念日益發達，國家並非血緣與歷史的必然產物，在民主原則下，人民可以決定自己所屬的國家。這才符合以人民為主體的史觀，不致讓國家與民族主義成為統治者鞏固權力的工具。台灣是主權國家，不屬於中國，道理與脈絡在此。

其次，中國對台灣「親美日、去中國」的指控，根本是倒果為因，邏輯錯亂。台灣人口是移民、難民與原住民的組合體，文化與語言多元，歷經數百年的發展，已經凝聚成兼容並蓄的命運共同體，並不會排斥特定的文化與族群。台灣親近美日，不是為了去中國，而是這兩國對台灣並無侵略意圖，且彼此的交流與合作，本於互惠原則，形成良性競爭關係，因此交流接觸愈多，關係自然日益密切。反觀中國，一再對台威脅利誘，手段粗暴野蠻，自然引起台灣人民反感；加以中國是專制集權國家，毫無民主自由可言，對於異議份子的鎮壓箝制，有如歐洲中古世紀對於異端的迫害，如此的政治體制對台灣人根本不具有吸引力，避之唯恐不及，如何能讓台灣人去跟它「一家親」，甚至「指腹為婚」？所以台灣今日的親近美日、遠中國，乃是一種自然情緒反應，更是理性的抉擇，根本不必任何特定勢力的政治操作。

換言之，今日台灣與中國關係日益疏遠，主要癥結在於中國的作為、制度與價值觀，與文明價值嚴重背離，而且對台抱持霸權與父權心態，似乎認定只要施予物質誘惑，台灣人就會認賊作父，甘心為奴。殊不知，台灣在歷史發展過程中，已經拋棄外來政權的殖民、封建、專制遺毒，以追求民主與本土化做為自我救贖。若是中共未來的對台作為如官媒環球時報所稱，「解放軍可能把台灣上空劃入巡航範圍」，那麼台灣人若是選擇切斷與中國僅剩的一絲連結，堅定成為民主文明世界的一員，將是不必懷疑的結果。

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