自由廣場》誰願意眼神虛無空洞度過晚年？

◎ 李少慈

針對貴報三月二十九日報導「日照中心被爆拿八旬長者當推銷員 製作養生茶上網賣」，本人身為該日照中心業務負責人，深覺有責任向關心此事的社會大眾澄清。

一、養生茶利潤全部歸予參加包裝的長輩所有，每次包裝完畢，立即發放現金。

二、本活動是經由家屬座談會，全體家屬同意而為之。

三、本中心每日活動皆按表操課，包裝時間是活動結束後，等待交通車之二十至三十分鐘的自由活動時間進行。

此次事件，凸顯幾方面的問題：

一、剝削老人、謀取利益是非常聳動的言詞。議員為民喉舌，無可厚非。但是，頂著言論免責的至高權力，更應謹慎求證，展現問政的品質。

二、手中握有媒體巨大力量的記者，是否仔細查證與謹慎下筆？直至新聞爆發之前，並沒有任何議員或媒體前來本中心訪查真相。擁有權勢與公器的人們，背負更大的社會責任，更該嚴格遵守職業倫理。

三、當人們面臨權勢威脅時，是否有足夠的道德勇氣說真話？國內外均有許多實例證明適當的職能治療能有效延緩失能失智的速度。幸虧許多領域的專業人士出面支持我們—職能治療師李元暉、蔡政言；資深長照先進林金立、李莉、朱偉仁；老人精神科醫師沈政男；中國文化大學社會福利研究所教授王順民；以及聯合報鄧桂芬勇於挺身而出，令人敬佩，還有許多民眾也紛紛勇敢表達支持我們的理念，這份溫暖，銘感五內，在此一併致上誠摯的謝意！

開疆闢土必然蓽路藍縷，也最容易成為眾矢之的。個人名譽受損事小，若因此讓正在萌芽的優質長期照護模式慘遭摧折，致使努力設計職能治療活動、旨在延緩長輩失智失能的長照業者因而退縮，實乃憾事！

今日吾輩青春似錦、生活如畫，更當奮起為我們所照顧的長輩、以及我們的老後歲月勇敢捍衛。否則他日銀髮蒼蒼、身若飄絮之時，豈不難逃眼神虛無空洞，惶惶不知所終的日子！

（作者為社團法人85樂活關懷協會歸仁日間照顧中心業務負責人）

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