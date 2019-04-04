自由廣場》觀光官僚的逆襲

◎ 羅承宗

四月二日某報網路新聞刊登一則有關「修法重罰日租套房傳生變」報導。其內容大意為：交通部觀光局官員私下表示，一方面原本獲得傳統旅宿業者支持的「發展觀光條例第55-1條修正草案」，透露「高層」恐因美方壓力生變；另一方面，則引述傳統旅宿業聲援修法重罰網路平台的意見做為結尾。咀嚼這則新聞，饒富濃厚的政治鬥爭氛圍。

析言之，能掌握美方拜訪觀光局、代表團身分，以及長官「當面允諾研議」等內部情節者，唯有少數觀光局官僚而已。這些官僚甘冒違反行政倫理風險對外私下放話，其目的相當簡單：就是讓擔任交通部長的林佳龍、蘇院長乃至於蔡政府難堪，同時並釋放訊息給在野黨，俾利進行後續的外部政治攻勢。

翻閱二○一六年大選時蔡英文總統的觀光政策主張，內容曾經提及：善用共享經濟模式，全民一起做觀光，營造友善安全的觀光環境；也提到檢討放寬旅宿法規，開放接待家庭住宿服務，讓觀光客貼近台灣鄉村、街坊、商圈、夜市，體驗台灣文化及風俗民情，進而喜歡台灣、友善台灣。檢視這次交通部觀光局拋出來的「發展觀光條例第55-1條修正草案」，不僅沒有放寬旅宿法規，反而朝加重罰則，趨嚴方向疾駛，與蔡總統承諾的觀光政策理念完全背道而馳。

人民賦權給政府，是希望政府兌現曾經許下的那一連串政治承諾。政府的責任，就是領導指揮官僚體制，戮力實踐政策。此次觀光官僚的逆襲，對民進黨政府是一個值得嚴肅看待的警訊。倘若再繼續放縱行政官僚背離施政軌道恣意而行，明年大選危矣！

（作者為南臺科大財法所副教授兼所長）

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