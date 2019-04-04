自由廣場》身分證加註國旗國號之必要

黃昭順誤打誤撞，對了！

◎ 邈雲漢

立法委員黃昭順女士主張身分證應該要有國旗、國名。身分證本來應該是國內使用的文件，加註國號、國旗實屬蛇足。但中華民國身分證因其特殊性，卻有註明的必要。因為事實上（de facto）它就是國際性的文件，根據中華民國憲法（de jure）法定領土正被十七個政權統治中，加上不屬於憲法法定領土的台灣，的確有表示國旗、國號的必要。同時更能強迫中華人民共和國吞下青天白日旗。

從台灣人的角度來看，台灣人「被視為（shall be deemed）」中華民國國民，是中華民國佔領日本台灣後，行政院於一九四六年一月十二日發布的「節參字第0397號訓令」，號稱「恢復」日本台灣人的中國國籍，其效期回溯至一九四五年十月二十五日。此舉違反「佔領不移轉主權」原則，以及一九○七年海牙公約陸戰條例第四十五條：禁止強迫被佔領地居民向敵國宣誓效忠。然而中國政府以「為方便管理之暫時措施」回覆英、美兩國的抗議。且日本到一九五二年簽訂舊金山和約後，方才註銷台灣人的日本國籍。台灣人在一九四五年到一九五二年這七年間，就同時擁有日、中兩國的各種有效證件。既然中華民國政府承認是「為方便管理之暫時措施」，那麼台灣的身分證就不是國內文件，而是國際文件，因此有必要加註國號、國旗，反映台灣仍在外（中華民）國佔領下的事實。

從中國的角度來看，中國內部有兩個政權：統治金門、馬祖、太平島的中華民國，與統治除了金門、馬祖、太平島、外蒙古、唐努烏梁海、白頭山、黑瞎子島、江東六十四屯、阿巴該圖洲渚、帕米爾高原西部、南坎及江心坡之外的中華民國領土的中華人民共和國。且中華人民共和國也有自己的身分證。因此也有必要互相宣示主權，需要以旗、號表示區別。因為中華人民共和國認為中華民國是國內叛亂團體，不承認中華民國為主權獨立的國家，不承認其護照。所以凡「被視為」中華民國國民者，旅中入關時，不用護照，而用台胞證。而申請台胞證用的文件則是身分證。強迫中華人民共和國吞下中華民國的國旗、國號，遠比日商膠帶以車輪旗標識台灣還精彩。

此外，中華民國憲法第四條明文規定：「中華民國領土，依其固有之疆域，非經國民大會之決議，不得變更之。」因此承認外蒙古獨立，實屬違憲。此外尚有國土分別被俄羅斯、哈薩克、吉爾吉斯坦、塔吉克斯坦、阿富汗、巴基斯坦、印度、不丹、孟加拉、馬來西亞、越南、菲律賓、日本、北韓等國家「竊佔」中。為了與各國佔領下的淪陷區有別，的確有必要註明國旗、國號。

用號碼來代表有名有姓的人，是囚犯等級的奇恥大辱。歐美多數文明國家都無此舉。雨果筆下《悲慘世界》裏的金萬欽（Jean Valjean）的囚號：24601，便是音樂劇裏《Who Am I》一曲的哀嚎。就讓身分證上的外國國旗、國號為薪作膽，警惕台灣人民：「建國尚未成功，同志仍需努力」吧？

（作者為http://blog.0bei.org/版主，業餘翻譯）

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