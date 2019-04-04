自由廣場》〔金恒煒專欄〕「霸王條款」會不會變成「自殺條款」

民進黨總統初選的「戲前戲」，要搞到什麼程度才罷休？非要打下、壓下參選人賴清德不可？老實說，非不為也是不能也。賴清德決定做過河卒子，已沒有絲毫退路；一旦「被退」或「被副總統」，政治信用勢必破產，也形同是政治自殺，連帶會陪葬民進黨。所以，賴清德絕不可能退。

這裡先稱讚賴清德一下。他敢登記參選，敢挑戰貴為總統的蔡英文，一定抱著「粉身碎骨渾不怕」的勇氣，這種氣魄承擔在拿到權位的當下民進黨人身上已看不見了。「四大老」只寫了公開信，勸小英「不要參選連任」，就被英派「罵到臭頭」，那麼敢挺身而出、仗劍行千里的賴清德，被千刀萬剮也應是可以預知的。

這齣「戲前戲」所編寫的戲碼，野蠻、粗糙、拙劣到不忍卒睹，終局早寫就了：蔡英文是不可取代的唯一民進黨總統候選人。為了這個「偉大」的結局，所有的過場、橋段機關用盡、眩人耳目也不奇怪。

賴清德「突襲」參加初選登記，明顯打破了民進黨諱言的「連任優先」。黨主席竟馬上成「五人協調小組」（小組成員中有人私下表示那就是「勸退小組」）；就「公平競爭」的原則而言，一旦登記競賽即進入程序，要「勸退」只能在登記之前，登記後「勸退」，不是搓湯圓是什麼，何況是否違背民進黨初選規則？大可商榷。協調小組成立之後，動作頻頻，一計不成又生一計。先是藉口小英出國，「協調時間延長一週」，目的很簡單，以拖待變也。變什麼變？就是協調賴退出賽局，若不成功，就動用Ｂ計畫「蔡賴配」。五人小組會見賴，所圖不遂；同一天，蔡英文即發臉書表示：「民進黨在總統大選的歷史上，團結就會贏，不團結就會輸，每一次都不例外。」這是打胡說。民進黨在總統大選時「團結而輸」的，多不可勝數，至於「分裂而贏」，二○○○年就是擺在眼前的例子。所以蔡英文的「團結」云云，不過是收編賴清德，把賴「團結」在其麾下而已。難怪現任副總統陳建仁又加一碼，表達階段性任務結束，不再搭檔參選；這是「虛位」以待賴清德上鉤。

最新的伎倆出爐，祭出所謂「霸王條款」來做掉賴清德。先不必說啟動「霸王條款」是高難度複雜的政治工程，成功率極低；且不論成敗，一旦準備發動，後座力會大到民進黨不能承受。退一萬步說，民進黨真的召開臨時黨代表大會，又通過「霸王條款」，那不只是蔡英文自殺條款，也是民進黨自殺條款！

民進黨會不會或說敢不敢動用這個毀黨紓（小英之）難的大不韙條款？難說。民進黨立院黨團幹事長管碧玲表示蔡英文若初選落敗，「是否可以接受這樣的羞辱？會不會把這當成一種羞辱？可以接受這樣一種結果嗎？」所以呢，言下是證成「霸王條款」有理？至於像幫閒的陳芳明之流，說什麼與其蔡賴配不如蔡昌配這樣無厘頭的話，令人發噱。找什麼人配都是總統候選人的權利，前提是，蔡英文先要贏得初選，取得代表民進黨候選人的資格，才有「蔡╳配」的可能。

大選初選是民進黨是否民主、進步的公開大表演，給分數、投票的最後裁判是選民，這才是「霸王條款」！

（作者金恒煒為政治評論者；http://wenichin.blogspot.tw/）

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