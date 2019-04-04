自由廣場》（青年時評）評謝龍介

◎ 黃柏翔

國民黨台南市議員謝龍介日前在政論節目語出驚人，聲稱「美國戰艦經過台海叫自由航行，那中共的戰機難道不是自由航行？你怎麼可以說他是侵略你的領空？這叫做中國內海。」讓筆者驚覺，國民黨的恥度只有更低，沒有最低。

國民黨慣用的手法是把中國和美國做等同的類比，認為台灣不應該太親美，且應該跟中國保持良好關係，再跑到中國去「維繫感情」。但是倘若我們回顧歷史，可以發現國民黨不只是親美，可以說是吸美國奶水長大的。

國共內戰後，國民黨落荒逃台，美國為了維繫「新月形包圍」，也就是我們所知的第一島鏈及第二島鏈，協助國民黨穩定台灣的經濟及基礎建設，台灣的公共衛生、現代的道路運輸很多都是美援幫忙建立起來的，所以還有一句諺語是「美國出打馬膠，台灣出土腳」（美國出柏油，台灣出土地）。原本台灣人只吃米飯，後來也吃麵包、吃麵，也是因為美援的麵粉，很多那一輩的人都有穿過以美援麵粉袋製成的「美援內褲」。

美國對台灣經濟建設的貢獻，在過去一直被國民黨聲稱是他們的功勞、亦有許多民眾誤信這樣的神話。但美國人可不這麼想，當時的美國總統杜魯門甚至氣得罵蔣家「一家都是賊」，原來是因為當時美國發現美援的很大一部分被蔣家拿去投資房地產，中飽私囊。

如今國民黨失去美國青睞，在明知中國社會不公、分配失衡且人民被迫噤聲的狀況下，國民黨不顧台灣人民反對的靠往中國，試圖再次得到奶水的挹注。

在中國戰機不斷進逼、威嚇台灣人民的同時，執政黨密切與美國為首的西方民主國家合作，保衛台灣自由民主的生活方式，謝龍介卻為敵國說情，再對比其立委補選期間「藏國旗」的行為，不禁令人懷疑謝龍介議員口口聲聲守護的「中華民國」，是嘴上說說還是真心認同。怎麼時至今日，好像過去主張台灣獨立的民進黨比反攻復國的國民黨更保衛那面青天白日滿地紅的旗幟。

（作者為中山大學社會學系學生，基進黨員）

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