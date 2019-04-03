自由廣場》讓UVL四強賽進小巨蛋

◎ 王錫璋

三月三十一日到台北體育館觀看大專排球聯賽（ＵＶＬ）冠亞軍賽，全場擠得滿滿的，四周迴廊還站滿人，連我這老人家也得窩在座位間的樓梯走道，才能有位子可坐。想來，排球運動還是很受到國內民眾喜歡的。

但很奇怪，國內高中籃球聯賽（ＨＢＬ）和大專籃球聯賽（ＵＢＡ）最後四強賽，都能在比較舒適又位子較多的小巨蛋球場舉行，以吸引更多球迷和學生入場加油；取得小巨蛋門票資格，也是高中、大學籃球隊員最高的榮譽，猶如日本高中棒球員能進入甲子園比賽，可以榮耀一生一樣。但為何大專排球聯賽 （其實連高中排球聯賽ＨＶＬ也一樣）的四強賽，還是得擠在狹小的台北體育館舉行呢？台北體育館旁邊的小巨蛋球場僅在一牆之隔呀！

說排球比籃球不熱門，由前天ＵＶＬ決賽看來也不見得，那何不就讓高中或大專排球員也能像籃球員一樣前進小巨蛋，爭取一生中可能唯一一次進入體育聖堂的光榮機會？

近年排球風氣興盛，企業排球聯賽有時比職籃ＳＢＬ觀眾還多，我國在國際賽的戰績，排球甚至比籃球好，是值得推展的運動。高中、大專排球聯賽的主辦單位教育部或排協，實應爭取聯賽最後四強也能進入小巨蛋，新聞界也應多加報導，才能掀起熱潮，排球運動也才能更加扎根。

（作者為前國圖編審，台北市民）

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