自由廣場》韓總芭樂票害慘芭樂農

◎ 陳國雄

近日芭樂價格崩跌，從去年每公斤約三十元，跌到今年的十七元左右，原因無他，供過於求。去年三月全台各市場芭樂總量約四千公噸，今年三月總量為六千八百公噸，增加近七成的供應量，價格不跌才怪。

其實芭樂的產量可以調控，因為芭樂的幼果需要套袋「包粒」，「包粒」後三個月就可採摘上市。根據往例，「包粒」到年底就要踩煞車，因為春節過後的巿場需求會下降。但是去年底的選舉國民黨大勝，韓國瑜高喊「貨出去，人進來，高雄發大財」，造成農民預期需求將會大增，高雄燕巢是國內芭樂的最大產區，彰化溪州排名第二，這些地區的芭樂農民以為要「發大財」了，所以爭先恐後猛包粒，導致產量暴增，然而韓國瑜卻無法兌現「發大財」支票，把這些芭樂銷去中國，只秀出農民不知所以然的「諒解備忘錄」（ＭＯＵ），根本沒有銷售訂單，所以農民「輸到吃土」。

其實，根據紀錄，韓國瑜在擔任北農總經理期間曾經與中方簽下兩萬盒茶葉的銷售訂單，分四批出貨，結果實際銷售量只有一千七百多盒，中方的達成率不到百分之六。

另外，中國在二○一五年曾經承諾，要政治性採購虱目魚兩千一百六十公噸，最後實際採購只有十九公噸，達成率不到百分之一，造成養殖漁民的巨大損失。

若以菲律賓的經驗來看，中國與菲律賓從二○一六年六月到二○一八年四月簽下二百四十億美元合約，最後實現的金額只有十億二千萬美元，達成率不到百分之五。多起經驗顯示，中國的政治性採購承諾，根本無需寄予厚望，也別輕信特定媒體炒作韓流新聞的誇張報導，除非得到具體的契作訂單，否則千萬不要輕率生產而招致損失。

地方首長積極幫助農漁民拓銷產品，值得鼓勵，報載屏東、台南、嘉義都有亮麗成績。但是日前韓國瑜去中國簽下台幣五十二億元的農漁品ＭＯＵ，並沒有約定品項和數量，也不是具體的訂單，很可能會成為「看得到，吃不到」的芭樂票，或是成為特定買辦集團的禁臠。因此有關農漁民務必穩紮穩打，切勿心存不切實際的預期心理，盲目投產造成價格崩盤，重演「輸到吃土」的悲劇。

（作者為台中市民，專研國家安全戰略）

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