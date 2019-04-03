自由廣場》霸王條款？

「民主進步」黨要排演「換柱」戲碼？

◎ 林志翰

近日有民進黨地方黨工擬串連召開臨時全代會，打算以徵召「蔡賴配」取代初選，更傳出民進黨內有「霸王條款」，可以否決掉黨內初選民調勝出的候選人。

看在筆者眼中，堅持民主機制的民進黨何時變得如此「怯懦」？如果小英總統連黨內初選都過不了關，團結喊得震耳欲聾就能挽回現在選票的頹勢嗎？如果「現任優先」，民進黨大可以在提名辦法內明訂規則，現任總統、市長、立委、議員均可適用。一旦民進黨啟用「霸王條款」，重演國民黨「換柱」戲碼，民主進步黨的「民主進步」四字可以拿掉了！

賴清德前院長登記參加民進黨總統黨內初選，在其簽書會談到參選初衷時哽咽說著，他寧願輸了初選也不願傷害小英總統，矢言樹立一場典範級的總統初選。小英總統勇敢回應，她不怕受傷，但台灣主權不能受傷，總統大選團結才會贏。

小英總統不怕受傷，但許多人害怕她黨內總統初選落敗受傷，紛紛以團結之名，試圖以「蔡賴配」逼退賴清德，避免總統初選走到民調決勝負這一步。

誠如賴清德前院長所言，參選人利用初選平台好好表達意見，將過去幾年民進黨的執政作為好好跟人民解釋清楚，不但可以避免假新聞以訛傳訛，更可以透過理念宣傳再度贏得人民的信任。

小英政府這幾年來推動的年金改革、婚姻平權等作為，每一項都走在正確的道路上，但卻還是無法通過去年1124「期中考」，不正是因為既得利益者的反撲造成政策良善初衷遭到惡意扭曲導致慘敗嗎？光喊著團結，人民就能恍然大悟，重新支持民進黨嗎？

小英總統曾砲轟國民黨從未改革卻想教訓民進黨，但1124人民用選票教訓民進黨，國民黨漁翁得利，小英總統與賴清德前院長不正可以利用初選平台好好將政策說清楚，與國民黨做出品牌區隔嗎？

揣摩上意的話語不斷蔓延，才是真正傷害團結。不怕受傷的小英總統該出來說說話，打一場典範級的黨內總統初選，重拾人民對於民進黨改革的信心，落敗一方全力支持勝出一方。國民黨那套團結擁戴的戲碼大可免了，就讓民主競爭的機制良善運行，台灣民主進步區隔中國專制獨裁！

（作者為教育工作者，台南市民）

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