自由廣場》（林保華專欄）共機來犯，習近平不是鷹派？

三月三十一日，兩架中共軍機不理我方的警告飛越海峽中線，十幾分鐘後才離開，說明這是明顯的尋釁滋事，今後還可能成為常態來顯示台灣海峽是中國的內海。

面對這種嚴重危害我國國安的事件，國民黨不敢理直氣壯譴責中共，凸顯其聯共制台的賣國心態；還有一種輿論竟說是中共的鷹派趁習近平有病而做出的事情，把習近平打扮成為和平的愛好者，實在令人作嘔。

習近平確實有病，訪問法國時露出了他的馬腳，因為步履怪異，軟弱無力。早前香港媒體還報導，習近平的美尼爾氏症過去受到控制，現在已經復發，並且恢復吸菸。舊病新症一起來，顯然是內心的嚴重焦慮正在損毀他的精神與肉體。而這，正是他做為最大鷹派角色所導致的內憂外患，可說是活該。

然而這不是說，他就可以被鷹派挾持。其一，他還在繼續清洗軍隊，在他進行軍事改革後被他委任為中央軍委聯合參謀部參謀長的房峰輝，在一個多月前還被判終身監禁；其二，在最高權力中樞的政治局常委裡，哪一個權力能夠大過他，哪一個可以代他指揮軍隊？

中共軍媒《新浪軍事》上月刊文說，台灣F-16為了反制共軍轟-6K演訓，不僅插入戰機編隊，還以「桶滾式戰術」動作，繞著轟-6K飛行，展示其拒統的決心云云。這則假消息立即遭到我軍否認。顯然這是在製造我軍挑釁共軍的假象，來掩護這次共軍挑釁萬一造成的任何意外。

那麼這次共軍的挑釁目的是什麼？一、中美貿易談判中國被迫接受過去所拒絕接受的結構性改革，為了掩飾其投降老美的面目，必須在其他地方尋找可以表示自己強大的行徑來欺騙中國愚民，很自然找到台灣；接著是找上日本，共軍軍機再度飛躍宮古海峽。二、這種經常性挑釁會造成「狼來了」的效應讓我方鬆懈而轉為真正的軍事侵略行動；這種挑釁還可以以軍事壓力為國民黨鼓吹與中國簽署和平協議製造理由。

蔡政府在第一時間將涉及安保的訊息傳給日本，美國ＡＩＴ台灣辦事處也立即譴責中國；蔡總統則下令我軍要驅離來犯共機；然而如果它不走，怎麼辦？為此總統應該補上一句：由此造成的一切後果，均由中國方面負責！

這樣，有助於我軍進行最高規格的防禦行動，因為這次怕擦槍走火，竟連火控雷達都未開。也就是說，如果不小心而出現擦槍走火事件，也由中國負責。這樣可以消除我方軍事人員的精神壓力而避免束手束腳。這也是向世界昭告我們的仁至義盡，以便取得道義上與實際上的援助，從而阻止中國的挑釁。國安部門也應該記下在敵機壓境下，哪些人在為匪張目，必要時做為國賊清理。

（作者林保華為資深時事評論員，http://blog.pixnet.net/LingFengComment）

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