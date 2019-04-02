社論》國家安全就是這樣一步一步流失的

《華盛頓郵報》專欄作家羅金（Josh Rogin）上週四發自台北的文章說，北京對台灣全面滲透，已主導台灣內部所有議題，「北京其實正企圖把台灣從（世界）地圖上消除」；他引述陸委會副主委陳明祺的話，明年大選可能成為「最後一場有意義的選舉」，也是「統一的開始」。羅金因此呼籲華府，協助台灣捍衛民主，共同抵禦中國。羅金的觀察是精準的，陳明祺的論斷也非無的放矢，說出了許多台灣人的憂心。

台灣人民的憂心，其來有自，羅金在台灣所見的一項最明顯：親北京的勢力已收買了台灣媒體的一大部分，與北京合力進行宣傳和傳播假新聞，並操控社群媒體。這一裡應外合的「聯共制台」最新版本，以執行中國的輿論戰、心理戰為任務，在去年九合一地方選舉奏效，如今隨著總統及立委大選季節到來，正加緊進行。

主政者對假新聞的處置無能，加深了公眾的憂慮與焦慮。蔡英文總統早在前年底就提到對假新聞憂心，要設法處理，府院隨後為此「開會因應」。兩年多來，儘管假新聞氾濫已成國安嚴重問題，還導致優秀外交官不堪其擾而輕生，但包括修法等防杜假新聞工作仍待完成，主管機關之一的通傳會（ＮＣＣ）尤成眾矢之的。

以獨立機構標榜的ＮＣＣ遭千夫所指，咎由自取，但也有被錯怪之處。有如立委所指，現任主委任內接到上千案件，卻只裁罰兩件，「殭屍機構」的批判容或過火，「行政怠惰」已是最客氣的論斷。公眾不解的是，連閣揆都說ＮＣＣ「誰都管它不到，但它也什麼都不管」，主委卻仍好官我自為之。另一方面，假訊息牽涉眾多政府部門，網路治理、資安、科技部會都有責任，主管電通及廣電媒體的ＮＣＣ確有力所未逮之處，且以事關國家安全，完全執政的當局若不全面動起來有效處理，實在嚴重失職，大失民心。

不僅放任假新聞危及國安，類似案例也不勝枚舉。面對中國全面滲透，侵門踏戶，台灣卻門戶洞開，幾無有效設防。有如國人所見，中國的五星旗台北滿街跑，因為那受「言論自由」保障，儘管藍營政客去中國連「中華民國」四個字都不敢表。台大教授被指去中國兼職，台大當局蒙蔽、教育部坐視；有涉嫌的當事人選上校長，教育部只能當橡皮圖章照准，據說那是「學術自由」、「大學自治」。非現役軍人叛國當共諜從輕發落，退休俸照領，因為外患罪不適用「大陸地區」；法律上，中國既非「外國」，也不是「敵國」，台灣與中國仍屬「同一國」。中國影音串流ＯＴＴ業者愛奇藝前來被駁回，但三年來照樣落地，營運透過代理商，如今官方「最後才知道」，才說要調查。有如此顢頇無能無效的政府機器，中國當局從來不是吃素的，當然卻之不恭，欣然充分利用，且食髓知味，千方百計，無孔不入。近日廣受爭議的韓國瑜案，又是一例。

韓案的本質其實很清楚。中國以農漁訂單備忘錄為餌，交換打著「九二共識」自願上鉤的高雄市長，演出一場連香港人都看不下去的「私通大陸」、「賣掉台灣」、「認共產黨是老闆」、「協助中共對台灣進行統戰」戲碼。韓國瑜為高雄賣菜販魚足可鼓掌，但密會中國駐港黨政機關頭頭兩小時，卻為中國開啟「一國兩制台灣方案」新途徑。中國得以不經台灣以往黨國過氣人物當買辦，轉由藍營地方首長配合，以地方挑戰中央，對它的政經效益和腐蝕台灣安全作用更大。民進黨政府對此不能僅以「下不為例」的道德勸說式喊話處理；空嘴嚼舌只會招致更多效尤者，紅藍結合的勢力益形囂張，國家安全進一步遭到危害。

從二○○五年江丙坤、連戰開啟中國國民黨「聯共（產黨）制台」之路以來，面對中國步步進逼，如今情勢更為嚴厲，不僅「敵人已在國內」，還裡應外合，主導國內所有議題。面對嚴酷挑戰，主政者不容優柔寡斷，光說不練，從有效防杜假新聞到處理韓案，在在考驗完全執政的蔡政府及民進黨。中國侵門踏戶，強力回擊是唯一對策，否則，國家安全如同民心，就是這樣一步一步流失的。

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