自由廣場》我們真的與樹木有仇？

◎ 呂清夫

最近台中東豐自行車綠廊的邊坡樹木被砍得片甲不留，讓人覺得不捨又錯愕，一夜之間綠廊好像變成了沙漠，即使再有一萬個理由，都不能把民眾覺得透心涼的綠色隧道搞成這樣。令人不解的是，主辦單位竟然是台中市觀光局。其理由是「因為豪大雨過後會有一些土石掉落，颱風天會有零星斷枝倒樹」，熱心的網友「愛樹人」問觀光局：「難道不能在下方安裝護網攔截土石就好？難道是整條幾百公尺都有問題嗎？不能僅處理有問題的地方就好嗎？這邊本來超美的，是這麼重要的觀光景點，弄成這樣難道妳都不覺得很醜嗎？」觀光局人員自己也覺得怪怪的，希望下次會改進，但是這次因為頭都洗了不剃不行。她說這是顧問公司的建議。經過網友追查，光這個計畫案就花掉436萬，一家投標，一家得標，然後還要花3690萬的工程費。網友還將顧問公司名稱與審查委員名單都找了出來，委員中有三個官員，兩個相關科系的教授。

無獨有偶，彰化和美鎮的一個公園綠樹一再慘遭毒手，最近連日來已有五棵鳥榕、二棵俗稱「雞蛋花」的緬梔，直接從樹幹底部被砍斷。屏東的台電調度中心外牆有一排高大的福木，一樣被砍個精光，理由是地方人士以安全考量要求台電移樹，不得已才移走福木，部份因染病就地砍除。

這讓我想起美國一家房地產開發商，將兩棵有百年樹齡的大樹砍倒，結果被休斯敦市政府告上法庭，要求賠償損失50萬美元。因為他們就算是種在自家庭院的樹，也不能亂砍。

作家王蜀桂在走遍兩岸之後說，華人與樹木有仇，只見到處砍樹，不願種樹。她還說華人：「以樹為敵，熱愛水泥，毫無品味的民族性。」她並提到，過去的帝王因怕人暗殺，所以樹木常被砍光，以免宵小隱匿其間，進而歸結到樹木讓人覺得陰氣很重，欲除之而後快。降至今日，砍樹還有新的理由，鬧區店家碰到颱風過後，常會藉機砍樹，因為樹木擋住了店家的招牌。至於官方砍樹，那就有更多的盤算了。

如果往深山去看，根據林務局的統計資料，日治時代在玉山國家公園的伐木體積為833萬立方公尺，國民政府來台的四十三年間（民35-78年）伐木高達4496萬立方公尺，為日治時代的五點四倍。國家公園內有檜木林，至於砍樹的目的就讓大家去想好了。但是玉山國家公園的檜木林解說牌卻是這樣說：「經歷日治時期的大規模伐木，幾乎被砍伐殆盡。」

種樹的好處盡管有百百種，但是首先讓民眾感覺到的應該是視覺的享受。作為觀光資源的第一要項就是觀賞性，其重點在於是否具有美學特徵，如果這個特徵都沒了，讓大家覺得好醜，那還有甚麼光可觀呢？所以花都巴黎有十萬棵行道樹，包括梧桐、栗樹等超過一百六十種樹，這些樹與巴黎的博物館、古建築一樣是巴黎重要的文化遺產！

（作者為輔仁大學應用美術研究所教授）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/