自由廣場》催生日本版〈台灣關係法〉

◎ 雲程

〈台灣關係法〉（ＴＲＡ）成立至今正好四十週年，各界為此舉辦一系列研討會。研討途徑不外涉及歷史、國際關係。歷史途徑主要探討：當年發生什麼事？還有什麼機密未被知曉？而國際關係途徑則為：之後大環境有巨大改變，要如何因應將發生的事情？

無論何種途徑，大家都忘了問：為什麼？最關鍵疑問是：為何斷絕外交關係的結果，是一部國內法？為何美國有權制訂ＴＲＡ？其他國家有沒有此權力？

ＴＲＡ是太平洋戰爭的遺緒。當年同盟國（ＵＮ）為調度資源共同作戰，各國同意讓渡部分主權權利出來，並「欣然同意將首位給美國」（邱吉爾語）。此一以美國為首的協同架構，持續到太平洋戰爭結束與〈舊金山對日和約〉的制訂、執行。

由於美國肩負和約中「主要佔領國」（首位）的義務，對未解決的領土如台灣等，具有主導與監督之責。進一步說，各國既讓渡了部分主權權利給美國（總統），他帶領盟國的權力便因此與美國憲法產生關連。美國總統任命的美軍指揮官即為總統在海外的代理人，從而戰區與佔領地治理也在美國總統與憲法的適用範圍下。

細看ＴＲＡ，其適用對象不僅包括台澎的領土、人民、政府，更涵蓋「西太平洋地區」與人民；不僅如此，先前因斷交而終止的〈中美協防條約〉，也同樣關切「西太平洋地區」。太平洋戰區與西太平洋，以及〈協防條約〉與ＴＲＡ的轉換與接續，完整體現美國近八十年的盟國責任。美國劃定台海「戴維斯中線」的權力，也源自於此。

從二○一四年起，部分日本有志之士便推動〈台灣關係法〉。但日本是戰敗國，無戰勝國主權權利的讓渡，如何有權訂立日本版ＴＲＡ？

答案是：日本雖在〈舊金山對日和約〉中表達放棄台澎「一切權利、權利名義與要求」，不得食言（estoppel）；卻因受讓對象（給某一國、或完成政治重建後的台灣合法治理當局）遲遲未定，使其放棄領土的手續無法完成。在等待合法對象出現前，日本須以「前主權者」的身分，透過握有台澎「剩餘主權」的法理，以實力維持台澎地位不被片面改變。因此，日本防衛指針中「周邊有事」的範圍自始即包括台灣，甚至擴及南海。

基於和約義務，日本是世界上二個有權制訂〈台灣關係法〉的國家之一。沒想到吧！

（作者著有《放眼國際：領土地位變遷與台灣》，http://hoonting.blogspot.tw/）

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