自由廣場》整整四年前…

◎ 施雅軒

中國戰機台海中線踩踏，解放軍除了回應日前新浪軍事在二十二日「起底台灣空軍王牌部隊，曾駕F16繞轟6K進行桶滾動作」一文，挑戰「拒統傾向最為強烈的一個戰鬥員群體」，在歷史縱深上，四年前的三月三十日，更是轟6K穿越巴士海峽，突破第一島鏈的開始。隨之而來的繞台巡航，大家有目共睹，如今默契遭到破壞，正是解放軍落實習近平對台政策的一大實踐。

從習近平宣稱「牢牢掌握兩岸關係發展主導權和主動權」，到「共同努力謀求國家統一的九二共識」，揚棄江胡體制已經是政策現實，限縮一個中國的模糊空間，只剩「拒統」、「統一」兩個選項，實在毋庸置疑。這條意味著虛擬國界的「台海中線」，自然成為需要踩踏，甚至是破壞的目標。

如今兩架殲11的入侵，台灣得用一比三的戰機數量來維持空優，可以想像的一個情境，假若更多的解放軍響應習政策，以等比數量來施壓台海中線，台灣要如何因應？若再搭配繞台巡航形成戰術牽制，台灣又要如何因應？這恐怕是未來台灣所面臨的空域難題，不可不慎。

（作者為高雄師範大學地理學系副教授）

嚴重挑釁主權的軍事企圖

◎ 姚中原

台海空域是全球防空雷達及防空飛彈陣地部署最密集地區，有極高的敏感性與軍事性。近年來中共軍機已多次侵入台灣領空，例如二○一四年八月二十五日，運八電子偵察機兩次侵入我防空識別區；二○一一年六月二十九日，兩架蘇愷27型戰機亦曾飛越海峽中線，我國空軍高度警戒；此次殲11型戰機闖越中線長達十五分鐘，有嚴重挑釁我國主權的軍事企圖。

近年美國防部公布的「中國軍力報告」內容都顯示，當前在台灣對岸的中共各軍事基地，不需加油即可飛抵台灣的各型先進戰機約有五百架，必要時可立即再增加數百架。以上事實說明，中國除了針對台灣所部署的一千六百多枚短程彈道飛彈外，更直接的威脅，就是數百架戰鬥機。

中共對台軍事部署從未放緩，然而，一些國民黨高層卻從未正視中共野心，只想透過「和平協議簽署」、「兩岸領導人會面」等方式，來解決台海安全的複雜問題。此不僅易遭國際社會的質疑，更是自取其辱的行為，因為「台灣的國家安全絕對不能寄望於中共的善意」。

（作者曾任國防部戰略規劃司簡任副處長，大學兼任教授）

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