自由廣場》海洋國家應發展海洋經濟

◎ 李界木

總統說：台灣是海洋國家。理應開發海洋經濟，拋棄大陸經濟思維、依賴大陸經濟。該是以綠養綠不是以核養綠。

海洋經濟就是利用台灣四面臨海，就地取材。首先發展海洋溫差發電，即海洋熱能轉換（OTEC），它是一個利用深冷海水與溫暖的熱帶地表水之間的溫差來發電的過程。它不消耗任何燃料、無廢料、不會製造空氣汙染、水汙染、噪音汙染，整個發電過程幾乎不排放任何溫室氣體，例如二氧化碳、全年且一天中所有時間皆可發電，十分穩定；副產品是淡水、空調、冷卻、養殖。

最近，電力成本上升，對全球變暖的擔憂加劇，以及對能源安全的政治承諾，使得OTEC商業化速度加快。對在電力比例較高的熱帶或副熱帶島嶼社區，具有經濟吸引力。目前10MW裝置的生產成本約為每度0.2美元，跟台灣離岸風力發電相當。但海洋溫差發電是基載電力，較風電可靠。美國公司已可完成100MW電力的建造技術，成本會更低。

海洋溫差發電，除了發電效益外，用過之深層海水可供空調、農業種植、水產養殖、休閒觀光理療、水源供應使用，提高深層海水的附加價值，並帶動建立相關產業，降低海洋溫差的整體發電成本。

其次，最具意義是發展海水空調（SWAC）。它利用海洋、河流或湖泊中可用的深水來取代傳統的交流系統。電力消耗通常減少80%至90%。與傳統空調相比，海水空調具有許多環境優勢：它是經濟、環保、高效、商業化技術、當地能源電網需求減少（也可成立獨立公司運作）、減少對化石燃料的依賴、較短的經濟回收期、加上顯著的能源成本節約、冷海水可二次應用。目前，瑞典、挪威、美國、加拿大、香港等國家或地區，已建成多個實際運行的海水空調系統，其中整個北歐有180多台大型海水熱泵機組在運行。

台灣夏日建築空調耗電佔總尖峰用電的三分之一。我們可在六都（台北、新北、桃園、台中、台南、高雄）和新竹等科學園區，建立海洋空調輔助園區，專供海洋空調和養殖區用（海洋深度在200公尺內），減少全台用電量及尖峰用電壓力。

再次，藍色經濟水產養殖和生物技術公司的發展，具體落實在五個主要產業：漁業及水產養殖業即海洋食品；海洋生技；海洋礦產；旅遊健康產業。

總之，隨著台灣三座核電廠陸續除役，建立海洋科技園區，利用陽光、海水，以能源、海洋空調和深海水水產養殖為園區的主題藍色經濟產業，正是以「海洋經濟」對抗「大陸經濟」的成敗關鍵。

（作者為前新竹科學園區管理局長）

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