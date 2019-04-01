自由廣場》韓粉別再為難韓混

◎ 陳文卿

韓國瑜說他「堅持不考慮2020」，讓一大堆指望韓國瑜「收復江山」的韓粉為之心碎，打死也不願意承認韓國瑜講的是真心話。有人解讀說他是半開玩笑唱出來的，不必當真。也有人說，韓國瑜講的只是「目前」不考慮，未來當然可改變心意。更有人強作解釋認為，韓國瑜主觀意識不考慮，但如果黨徵召他，身為黨員自然有服從的義務，橫豎2020國民黨是非韓不可。可是，參選總統是何等莊嚴隆重的大事，可以用如此輕佻的態度嗎？一個號稱有百年光榮歷史的泱泱政黨，竟淪落到全黨命脈維繫一人，也夠悲哀了。

韓國瑜就任高雄市長才三個月又一週，好比是還在蜜月期的新郎官，於情於理自然不能背棄新娘子（高雄市）而去選總統，可是竟又有一批轎夫要扶他上另一座花轎，這不是兒戲嗎？

話說回來，韓國瑜難道真的武功蓋世？造就韓流的到底是韓國瑜個人條件，還是媒體過度吹噓哄捧的效果？

從打選戰的本事來看，韓國瑜確實能抓得住群眾心理，不僅善用庶民語言，又添加麻辣重鹹的口味，因此讓韓粉為之瘋狂，不眠不休的追星。可是回歸基本面，目前為止所有的政績都還只是「說」出來的，真正能夠做到多少，還待時間考驗。若此時吃碗內看碗外，對高雄市民其實很不公平。韓粉別再為難他了！

（作者任職環保服務業，新竹市民）

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