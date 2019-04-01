自由廣場》缺席的文化守門員

◎ 陳建豐

去年招標，由荷蘭建築設計事務所ＭＶＲＤＶ與外資共同得標的台北車站雙子星大樓700億開發案，近日爆發中資滲透疑雲。有立委指出，依文化部規定，雙子星涉及影視產業，應出具「無陸資證明」。如此一來，在香港證交所申報中國央企為大股東的南海集團，立即失格。然而就筆者了解，近期文化部管制功能持續萎縮，面對中國利用文化事業「慢性統戰」，幾無作為。

根據南海集團去年12月的記者會報導，未來雙子星的亮點是「4K雷射巨幕電影院」。新聞局時代，為防堵中資繞道第三地外資影響台灣輿論，針對影視出版產業，早設下遠較普通產業嚴格的「無陸資證明」規定。而今日由中資轉投資之南海集團大張旗鼓說要在雙子星蓋影城，文化部卻毫無反應，態度詭異。

而近年方興未艾的影視網站（OTT），依筆者印象遠在新聞局時代就已展開數位匯流相關政策研擬，愛奇藝等陸資OTT開始在台落地的2016年，文化部也宣示要提出OTT產業對策。但面對中國洗腦劇兵臨城下，各部會多次協商，文化部迄今只願發補助，卻不認為自己是負有管制責任的主管機關。

蔡政府上任時，文化部曾氣象一新。然隨著人事更迭，如今的文化部高層，有的自新聞局時代即熱中與中國政商交往，有的是龍應台時期力推兩岸交流的部長室主任，新聞局老同事對此早已議論紛紛。最近幾項重要立法如文基法或公媒法，文化部高舉「文化傳播權」，內容卻給予其他部會文化部「防美不防中」的疑惑。

面對文化統戰，台灣需要民主防衛。文化守門員缺席，值得國人重視。

（作者曾任公職，現居荷蘭）

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