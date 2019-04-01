自由廣場》採購F-18 機不可失

◎ 張豐麟

空軍評估向美國購買66架F-16V戰機，外傳總價近130億美元。國防部表示，由於兩岸空軍戰力開始「有些失衡」，因此計畫向美軍購入新機，等同證實了已循正式管道向美方提出新式戰機採購需求。

值得注意的是，三月21日美國國防部宣布以40億美元向波音採購78架F/A-18E/F型「超級大黃蜂」戰機，且屬於第三批次（Block III）的最新升級版本，交機日期預計落在2021年（是的，台灣如果採購F-16V戰機最快的交機日期也約莫是2021年）！新聞稿一出，國內諸多評論家譁然，普遍認為機不可失，建議空軍應搭上順風車改為採購「超級大黃蜂」，理由可從預算、技術與戰略三方面論之。

從預算層面上，可以發現因為美軍一次大手筆下訂78架戰機，使價格壓低至單價僅約五千萬美元，台灣空軍如能搭上順風車讓訂單數量破百，價格只會更低。相較於之前科威特及澳洲單獨採購時的價格，真的是非常划算。

從技術層面上討論，F/A-18E/F採用兩具GE公司的F-414-GE-400，單具發動機推力達到22000磅（97.9kN），比國造IDF兩具引擎加總還要更大。如選用F414-GE-EPE升級版發動機，其推力甚至達到26400磅（120kN），性能完全碾壓中華民國空軍現役的F-16與幻象系列的引擎。既然台灣決定自主研發下一代的主力戰機，趁此機會引進新世代戰機引擎，重要性不言而喻。

最後，探討其戰略上的意涵。空軍現役F-16與幻象戰機，分屬美軍、法軍的現役裝備，因此檯面下的軍事交流未曾間斷，如2012年王同義中校在法國空軍基地交流時發生意外，又如空軍駐留一批F-16在美國作為雙方人員培訓及戰術交流使用，更是公開的秘密。因此，若採購美國海軍現役的F/A-18戰機，將打開另一扇台美海軍艦載機群交流的窗，戰略上的意涵非同小可，因為，歷次台海危機第一個介入的都是美國海軍的航空母艦作戰群。

建議政府高層應把握良機，採購最新版的F/A-18E/F型「超級大黃蜂」戰機。

（作者投稿論文曾獲ATRS全球空運年會錄用，現職公務人員）

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